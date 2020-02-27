Ліга Європи: Талант Байєра знищив Порту, Вольфсбург покарав кривдника Динамо, Еспаньйол поступився Вулверхемптону

Відбулись перші матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи, 1/16 фіналу, матчі-відповіді

Базель – АПОЕЛ – 1:0 (3:0)

Гол: Фрай, 38 (пен.)

Істанбул Башакшехір – Спортінг – 3:1 (1:3) овертайм

Голи: Шкртел, 31, Алексіч, 45 – В'єтто, 68

Еспаньйол – Вулверхемптон – 3:2 (0:4)

Голи: Кальєрі, 16, 57, 90+1 – Траоре, 22, Догерті, 79

ЛАСК – АЗ – 2:0 (1:1)

Голи: Рагуц, 44 (пен.), 50

Вилучення: Візінгер, 88 (Л)

Мальме – Вольфсбург – 0:3 (1:2)

Голи: Брекало, 42, Герхардт, 66, Віктор, 69

Порту – Байєр – 1:3 (1:2)

Голи: Марега, 65 – Аларіо, 10, Демірбай, 50, Хаверц, 58

Вилучення: Соареш, 85

Рейнджерс першим у сезоні кваліфікувався в 1/8 фіналу Ліги Європи, перегравши Брагу на виїзді

Базель ще у першій зустрічі проти АПОЕЛа закрив питання щодо того, хто пройде у наступний раунд з цієї пари. Проте швейцарці захотіли потішити своїх вболівальників вдома і ще раз здолали гравців з Кіпру.

Еспаньйолу потрібно було створити диво, що відквитати 4 м'ячі після першої зустрічі з Вулверхемптоном, але його не трапилось. Мінімальна перемога у матч-відповіді з представником АПЛ не дозволила іспанцям пройти далі.

Після нічиєї (1:1) ЛАСК та нідерландський АЗ вирішили з'ясувати долю путівки у насутпний етап саме у другому матчі. Тут сильнішими виявились автрійці, АЗ покидає турнір.

Вольфсбург здолав Мальме у рідних стінах та повторив свій подвиг на виїзді. Таким чином суперник Олександрії вибив з ЛЄ кривдника Динамо. Нагадаємо, саме через поразку від Мальме (3:4) кияни не змогли вийти з групи ліги Європи.

Байєр став одним з фаворитів турніру. Німці двічі зуміли здолати португальский гранд. Одним з героїв матчу-відповіді став Кай Хаверц, який відзначився голом та двома асистами.

Генту забракло реалізації, щоб дотиснути Рому – Безус створив гол, команда українців вилетіла з Ліги Європи від Фонсеки