toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ГЕНТ - РОМА

Ліга Європи: Талант Байєра знищив Порту, Вольфсбург покарав кривдника Динамо, Еспаньйол поступився Вулверхемптону

21:51 126
Ліга Європи: Талант Байєра знищив Порту, Вольфсбург покарав кривдника Динамо, Еспаньйол поступився Вулверхемптону
Порту – Байєр / Фото ФК Байєр

Відбулись перші матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи, 1/16 фіналу, матчі-відповіді

Базель – АПОЕЛ – 1:0 (3:0)

Гол: Фрай, 38 (пен.)

Істанбул Башакшехір – Спортінг – 3:1 (1:3) овертайм

Голи: Шкртел, 31, Алексіч, 45 – В'єтто, 68

Еспаньйол – Вулверхемптон – 3:2 (0:4)

Голи: Кальєрі, 16, 57, 90+1 – Траоре, 22, Догерті, 79

ЛАСК – АЗ – 2:0 (1:1)

Голи: Рагуц, 44 (пен.), 50

Вилучення: Візінгер, 88 (Л)

Мальме – Вольфсбург – 0:3 (1:2)

Голи: Брекало, 42, Герхардт, 66, Віктор, 69

Порту – Байєр – 1:3 (1:2)

Голи: Марега, 65 – Аларіо, 10, Демірбай, 50, Хаверц, 58

Вилучення: Соареш, 85

Рейнджерс першим у сезоні кваліфікувався в 1/8 фіналу Ліги Європи, перегравши Брагу на виїзді

Базель ще у першій зустрічі проти АПОЕЛа закрив питання щодо того, хто пройде у наступний раунд з цієї пари. Проте швейцарці захотіли потішити своїх вболівальників вдома і ще раз здолали гравців з Кіпру.

Еспаньйолу потрібно було створити диво, що відквитати 4 м'ячі після першої зустрічі з Вулверхемптоном, але його не трапилось. Мінімальна перемога у матч-відповіді з представником АПЛ не дозволила іспанцям пройти далі.

Після нічиєї (1:1) ЛАСК та нідерландський АЗ вирішили з'ясувати долю путівки у насутпний етап саме у другому матчі. Тут сильнішими виявились автрійці, АЗ покидає турнір.

Вольфсбург здолав Мальме у рідних стінах та повторив свій подвиг на виїзді. Таким чином суперник Олександрії вибив з ЛЄ кривдника Динамо. Нагадаємо, саме через поразку від Мальме (3:4) кияни не змогли вийти з групи ліги Європи.

Байєр став одним з фаворитів турніру. Німці двічі зуміли здолати португальский гранд. Одним з героїв матчу-відповіді став Кай Хаверц, який відзначився голом та двома асистами.

Генту забракло реалізації, щоб дотиснути Рому – Безус створив гол, команда українців вилетіла з Ліги Європи від Фонсеки

blog_ava
Бенфіка – Шахтар: онлайн-трансляція вирішального матчу ЛЄ – без героя першої зустрічі
21:55
11896
Теги
АЗ АЗ Мальме Мальме Ліга Європи Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір ЛАСК ЛАСК Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Порту Порту Базель Базель АПОЕЛ АПОЕЛ Еспаньйол Еспаньйол Байєр Байєр Вулверхемптон Вулверхемптон Вольфсбург Вольфсбург
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
58
хв
СК Дніпро-1
19:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук