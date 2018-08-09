Ліга Європи: Маліновський голом допоміг Генку перемогти Лех Костевича, Базель на останніх секундах переграв Вітесс

Генк Маліновського вдома розібрався з Лехом, за який виступає Володимир Костевич, Базель вирвав перемогу у Вітесса на останніх секундах матчу.

Генк у матчі 3 раунду кваліфікації Ліги Європи вдома приймав познаньський Лех. Руслан Маліновський та Володимир Костевич вийшли у стартових складах своїх команд.

Ліга Європи: Маліновський забив класний гол Леху Костевича

Маліновський вчергове відзначився забитим м'ячем, а Генк здобув впевнену перемогу перед грою в Познані.

Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд

Штурм – АЕК Ларнака – 0:2

Голи: Труйолс, 46, Трічковскі, 74

Норшеланн – Партизан – 1:2

Голи: Расмуссен, 71 – Гомеш, 10, Закаріч, 64

ЦСКА Софія – Копенгаген – 1:2

Голи: Маурідеш, 15 – Вавро, 64, Кодро, 74 (пен.)

Істанбул Башакшехір – Бернлі – 0:0

Бешикташ – ЛАСК – 1:0

Гол: Бабель, 6

Вітесс – Базель – 0:1

Гол: ван Вольфсвінкель, 90+3

Генк – Лех – 2:0

Голи: Маліновський, 44, Самата, 56

Олімпіакос – Люцерн – 4:0

Голи: Хрістодулопулос, 10, 33, Герреро, 36, 84

Олімпія Любляна – ХІК – 3:0

Голи: Абасс, 38, 59, Кронаветер, 50 (пен.)