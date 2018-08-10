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Лига Европы: Малиновский голом помог Генку победить Лех Костевича, Базель на последних секундах переиграл Витесс

9 августа 22:57 71 Читати українською
Лига Европы: Малиновский голом помог Генку победить Лех Костевича, Базель на последних секундах переиграл Витесс
Руслан Малиновский / ФК Генк

Генк Малиновского дома разобрался с Лехом, за который выступает Владимир Костевич, Базель вырвал победу у Витесса на последних секундах матча.

Генк в матче 3 раунда квалификации Лиги Европы дома принимал Познанский Лех. Руслан Малиновский и Владимир Костевич вышли в стартовых составах своих команд.

Малиновский очередной раз отметился забитым мячом, а Генк одержал уверенную победу перед игрой в Познани.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

Штурм – АЕК Ларнака – 0:2

Голы: Труйолс, 46, Тричковски, 74

Норшеланн – Партизан – 1:2

Голы: Расмуссен, 71 – Гомеш, 10 Закарич, 64

ЦСКА – Копенгаген – 1:2

Голы: Мауридеш, 15 – Вавро, 64, Кодро, 74 (пен.)

Истанбул Башакшехир – Бернли – 0:0

Бешикташ – ЛАСК – 1:0

Гол: Бабель, 6

Витесс – Базель – 0:1

Гол: ван Волфсвинкел, 90+3

Генк – Лех – 2:0

Голы: Малиновский, 44, Саматов, 56

Олимпиакос – Люцерн – 4:0

Голы: Христодулопулос, 10, 33, Герреро, 36, 84

Олимпия Любляна – ХИК – 3:0

Голы: Абасси, 38, 59, Кронаветер, 50 (пен.)

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Генк - Лех: Четверг 09 августа 2018

Генк
Матч окончен
2 : 0
Лех
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