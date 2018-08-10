Лига Европы: Малиновский голом помог Генку победить Лех Костевича, Базель на последних секундах переиграл Витесс

Генк Малиновского дома разобрался с Лехом, за который выступает Владимир Костевич, Базель вырвал победу у Витесса на последних секундах матча.
Генк в матче 3 раунда квалификации Лиги Европы дома принимал Познанский Лех. Руслан Малиновский и Владимир Костевич вышли в стартовых составах своих команд.
Малиновский очередной раз отметился забитым мячом, а Генк одержал уверенную победу перед игрой в Познани.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
Штурм – АЕК Ларнака – 0:2
Голы: Труйолс, 46, Тричковски, 74
Норшеланн – Партизан – 1:2
Голы: Расмуссен, 71 – Гомеш, 10 Закарич, 64
ЦСКА – Копенгаген – 1:2
Голы: Мауридеш, 15 – Вавро, 64, Кодро, 74 (пен.)
Истанбул Башакшехир – Бернли – 0:0
Бешикташ – ЛАСК – 1:0
Гол: Бабель, 6
Витесс – Базель – 0:1
Гол: ван Волфсвинкел, 90+3
Генк – Лех – 2:0
Голы: Малиновский, 44, Саматов, 56
Олимпиакос – Люцерн – 4:0
Голы: Христодулопулос, 10, 33, Герреро, 36, 84
Олимпия Любляна – ХИК – 3:0
Голы: Абасси, 38, 59, Кронаветер, 50 (пен.)