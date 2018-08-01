Маліновський – найкращий по статистиці у першому турі чемпіонату Бельгії, але сам гравець не піддається ейфорії

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський відмінно стартував у новому сезоні бельгійської першості в складі Генка.

Маліновський став головним героєм Генка в матчі з Локереном у першому турі Ліги Жупіле. Команда Руслана виграла з рахунком 0:4, а сам українець відзначився класним голом зі штрафного та двома результативними передачами на Посуело та Троссарда.

"Це було чудово, ми перемогли і зіграли на нуль. Домінували, не дали супернику часу на роздуми, наша команда провела прекрасний матч. Ми просто виконали свою роботу. Я вважаю, що можна було зіграти навіть краще. В певних моментах нам ще потрібно вдосконалюватися.

План на сезон? Вигравати кожен матч. Просто потрібно зберегти цей настрій і перемагати, а коли трапиться погана гра – миттєво її забути.

Мій вклад у три голи? Звичайно, я щасливий, що допоміг команді перемогти", – цитує Руслана Маліновського видання Voetbalkrant.

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За оцінками компанії InStat, Маліновський став найкращим гравцем прем'єрного туру чемпіонату Бельгії. Його рейтинг корисності склав 516 балів, повідомляє Команда№1.

На рахунку Руслана перше місце в турі за кількістю ТТД – 143, брак у діях склав 13%. Хавбек збірної України виконав найбільше передач – 97 та увійшов до трійки найкращих гравців за ударами по воротах – 6.

Огляд матчу Локерен – Генк – 0:4 та флеш-інтерв'ю Маліновського: