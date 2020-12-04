Ліга Європи, 5-й тур

Група D

Рейнджерс – Стандард – 3:2

Голи: Голдсон, 39, Таверньє, 45+1 (пен.), Арфілд, 63 – Лестьєн, 6, Чоп, 41

Бенфіка – Лех – 4:0

Голи: Вертонген, 36, Нуньєс, 57, Піцці, 58, Вайгль, 89

Група Е

Гранада – ПСВ – 0:1

Гол: Мален, 38

Омонія – ПАОК – 2:1

Голи: Какуліс, 9, Гомес, 84 (пен.) – Цоліс, 39

Група F

АЗ – Наполі – 1:1

Голи: Мартінс, 54 – Мертенс, 6

Нереалізований пенальті: Компайнерс, 59 (А)

Реал Сосьєдад – Рієка – 2:2

Голи: Йон, 69, Монреаль, 79 – Велкоскі, 38, Лончар, 73

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Рейнджерс на правах фаворита зустрічі зумів перестріляти бельгійський Стандард, таким чином підопічні Джеррарда гарантували собі достроковий вихід у плей-офф ЛЄ. У паралельному матчі групи D Бенфіка не помітила Лех і вслід за Рейнджерс крокує у наступний етап турніру. Варто відзначити, що у складі Леха весь матч на полі провів український захисник Богдан Бутко.

ПСВ на виїзді мінімально переграв Гранаду, але іспанців це дуже не засмутило, адже вони разом з нідерландцями можуть починати підготовку до 1/16 фіналу ЛЄ. У цій же групі Е Омонія потішила своїх вболівальників перемогою над грецьким ПАОКом, обидві команди покидають турнір після групового етапу.

Наполі міг вирішити питання виходу з групи вже під час матчу проти АЗ, але підопічні Гаттузо примудрились втратити перемогу і вирішуватимуть долю путівки в плей-офф в останньому турі. Окрім АЗ та Наполі на єврокубкову весну також претендуватиме і Реал Сосьєдад, який несподівано розписав нічию з Рієкою.

Ознайомитись з турнірним становищем у Лізі Європи можна за посиланням.

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