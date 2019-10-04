Ліга Європи: Арсенал розтрощив Стандард, Лаціо здолав Ренн під наглядом арбітра з України

Завершилися матчі другого туру групового етапу Ліги Європи 2019/20 у групах D, E, F.

Ліга Європи 2019/20, груповий етап, 2 тур

Група D

Русенборг – ПСВ – 1:4

Голи: Адегбенро, 70 – Росаріо, 14, Мелінг, 38 (аг), Мален, 41, 79

Спортінг – ЛАСК – 2:1

Голи: Феліпе, 58, Фернандеш, 63 – Рагуц, 16

Група E

Лаціо – Ренн – 2:1

Голи: Мілінковіч-Савіч, 64, Іммобіле, 75 – Морель, 55

Селтік – Клуж – 2:0

Голи: Едуар, 20, Ельюнуссі, 59

Група F

Арсенал – Стандард – 4:0

Голи: Мартінеллі, 13, 16, Віллок, 22, Себальйос, 57

Віторія Гімараєш – Айнтрахт Ф 0:1

Гол: Н'Діка

ПСВ впевнено розібрався з Русенборгом і вийшов у одноосібні лідери групи D, дублем відзначився Доніелл Мален. Спортінг невдало розпочав домашню зустріч проти ЛАСКа, однак знайшов сили на відповідь у другому таймі. Вирішальний гол в активі лідера португальців Бруну Фернандеша.

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Лаціо з Ренном провели перший тайм "насухо", натомість другий перетворився на перестрілку з позитивним підсумком для "орлів". Слід зазначити, що матч двох команд з топ-чемпіонатів обслуговував український арбітр Сергій Бойко. У паралельній зустрічі квартету Е Селтік впевнено розібрався з Клужем. Шотландці продовжують обходитися без Мар'яна Шведа, який відновлюється від пошкодження.

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Арсенал знову влаштував собі розвагу у матчі Ліги Європи. Після легкої перемоги над Айнтрахтом (3:0) "каноніри" не помітили бельгійський Стандард – розгром 4:0, який з дубля розпочав літній новачок лондонців Габріел Мартінеллі. У другій грі цієї групи франкфуртські "орли" змогли здобути свої перші очки, однак впевненою їхню перемогу над Віторією Гімараєш не назвеш – скромні 1:0. Українець Валерій Бондаренко не потрапив навіть до заявки португальської команди на звітне протистояння.