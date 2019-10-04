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Ліга Європи: Арсенал розтрощив Стандард, Лаціо здолав Ренн під наглядом арбітра з України

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Ліга Європи: Арсенал розтрощив Стандард, Лаціо здолав Ренн під наглядом арбітра з України
Арсенал – Стандард / Твіттер Ліги Європи

Завершилися матчі другого туру групового етапу Ліги Європи 2019/20 у групах D, E, F.

13’ Габріел Мартінеллі
16’ Габріел Мартінеллі
22’ Джо Віллок
57’ Дані Себальйос
 
13’ Габріел Мартінеллі
16’ Габріел Мартінеллі
22’ Джо Віллок
57’ Дані Себальйос

Ліга Європи 2019/20, груповий етап, 2 тур

Група D

Русенборг – ПСВ – 1:4

Голи: Адегбенро, 70 – Росаріо, 14, Мелінг, 38 (аг), Мален, 41, 79

Спортінг – ЛАСК – 2:1

Голи: Феліпе, 58, Фернандеш, 63 – Рагуц, 16

Група E

Лаціо – Ренн – 2:1

Голи: Мілінковіч-Савіч, 64, Іммобіле, 75 – Морель, 55

Селтік – Клуж – 2:0

Голи: Едуар, 20, Ельюнуссі, 59

Група F

Арсенал – Стандард – 4:0

Голи: Мартінеллі, 13, 16, Віллок, 22, Себальйос, 57

Віторія Гімараєш – Айнтрахт Ф 0:1

Гол: Н'Діка

ПСВ впевнено розібрався з Русенборгом і вийшов у одноосібні лідери групи D, дублем відзначився Доніелл Мален. Спортінг невдало розпочав домашню зустріч проти ЛАСКа, однак знайшов сили на відповідь у другому таймі. Вирішальний гол в активі лідера португальців Бруну Фернандеша.

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Лаціо з Ренном провели перший тайм "насухо", натомість другий перетворився на перестрілку з позитивним підсумком для "орлів". Слід зазначити, що матч двох команд з топ-чемпіонатів обслуговував український арбітр Сергій Бойко. У паралельній зустрічі квартету Е Селтік впевнено розібрався з Клужем. Шотландці продовжують обходитися без Мар'яна Шведа, який відновлюється від пошкодження.

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Арсенал знову влаштував собі розвагу у матчі Ліги Європи. Після легкої перемоги над Айнтрахтом (3:0) "каноніри" не помітили бельгійський Стандард – розгром 4:0, який з дубля розпочав літній новачок лондонців Габріел Мартінеллі. У другій грі цієї групи франкфуртські "орли" змогли здобути свої перші очки, однак впевненою їхню перемогу над Віторією Гімараєш не назвеш – скромні 1:0. Українець Валерій Бондаренко не потрапив навіть до заявки португальської команди на звітне протистояння.

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Ліга Європи Арсенал - Стандард Віторія Гімараєш - Айнтрахт Франкфурт Русенборг - ПСВ Селтік - ЧФР Клуж Лаціо - Ренн ПСВ ПСВ Селтік Селтік Арсенал Арсенал Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Лаціо Лаціо
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