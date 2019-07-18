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Ліга Європи 2019/20, 1-й раунд кваліфікації: результати матчів-відповідей (LIVE)

19:52 389 Читать на русском
Ліга Європи 2019/20, 1-й раунд кваліфікації: результати матчів-відповідей (LIVE)
Ліга Європи 2019/20: результати 1-го раунду кваліфікації

Стартували матчі-відповіді 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи 2019/20.

 

Ліга Європи 2019/20. Перший кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді (оновлюється)

Кайрат – Широки Брієг – 2:1 (2:1)

Голи: Оразов, 90+2, Куат, 90+3 – Багаріч, 90 (пен)

Теута – Вентспілс – 1:0 (0:3)

Гол: Каллаку, 48

Кайрат зіграє в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. У матчі-відповіді 1-го раунду команда з Алмати видала неймовірну кінцівку з боснійським Широки Брієг. Пропустивши першими на 90-й хвилині, казахи забили двічі у відповідь. 4:2 за сумою двох матчів – Кайрат йде далі. Український нападник Адерінсола Есеола відіграв 78 хвилин.

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Венспілс з Михайлом Сергійчуком у складі пройшов Теуту. Латвійська команда мінімально поступилась в Албанії, але завдяки впевненій перемозі в першій грі пройшла далі. Українець, який забив у першому матчі, провів на полі 84 хвилини.

Результати всіх поєдинків ігрового дня можна переглянути за посиланням.

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