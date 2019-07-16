Кваліфікація Ліги Європи: Чукарічкі знищили Бананц, сюрприз від Клаксвіка, ЦСКА Софія пройшов Тітоград

Відбулися повторні матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи: сербські Чукарічкі, фарерський Клаксвік і софійський ЦСКА вийшли до наступної стадії.

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд

Бананц – Чукарічкі – 0:5 (перший матч – 0:3)

Голи: Стояновіч, 3, 75 (пенальті), Тедіч, 31, Луковіч, 49, Бірманчевіч, 71

Клаксвік – Тракай – 0:0 (1:1)

Тітоград – ЦСКА Софія – 0:0 (0:4)

Чукарічкі вдруге розгромили Бананц. На виїзді серби забили навіть більше, ніж вдома: Стояновіч і Тедіч забили ще в першому таймі, а після перерви Луковіч, Бірманчевіч і той же Стояновіч із пенальті довели рахунок до непристойного. Забити бодай гол престижу вірмени не зуміли.

Натомість фарерський Клаксвік після несподіваної нічиєї у Литві зумів втримати нулі вдома. Це вкупі з правилом виїзного гола дозволило острівному чемпіону сенсаційно пройти до наступного раунду.

На формальність перетворився другий матч між Тітоградом і софійським ЦСКА. Болгари вирішили всі питання вдома, тому в Подгоріці легко погодилися на нульову нічию.

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