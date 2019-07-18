Лига Европы 2019/20, 1-й раунд квалификации: первые неудачи украинцев (LIVE)

Стартовали ответные матчи 1-го раунда квалификации Лиги Европы 2019/20.

Лига Европы 2019/20. Первый квалификационный раунд, ответные матчи (обновляется)

Кайрат – Широки Бриег – 2:1 (2:1)

Голы: Оразов, 90+2, Куат, 90+3 – Багарич, 90 (пен)

Теута – Вентспилс – 1:0 (0:3)

Гол: Каллаку, 48

Динамо Минск – Лиепая – 1:2 (1:1)

Голы: Фатаи, 90+1 – Спетару, 10, Додо, 71

Кайрат сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы. В ответном матче 1-го раунда команда из Алматы выдала невероятную концовку с боснийским Широки Бриег. Пропустив первыми на 90-й минуте, казахи забили дважды в ответ. 4:2 по сумме двух матчей – Кайрат идет дальше. Украинский нападающий Адеринсола Эсеола отыграл 78 минут.

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Венспилс с Михаилом Сергийчуком в составе прошел Теуту. Латвийская команда минимально уступила в Албании, но благодаря уверенной победе в первой игре прошла дальше. Украинец, который забил в первом матче, провел на поле 84 минуты.

Прекратило борьбу в еврокубках Динамо Минск, за которое выступает Дмитрий Белоног. Белорусская команда после ничьей на выезде с Лиепаей дома уступила 1:2. Экс-хавбек Зирки и Олимпика сыграл все 90 минут.

Результаты всех поединков игрового дня можно посмотреть по ссылке.