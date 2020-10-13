Ліга націй, ліга D

Латвія – Мальта – 0:1

Гол: Борг, 90+7

Ліхтенштейн – Сан-Маріно – початок о 21:45

Фарерські острови – Андорра – початок о 21:45

Хавбек Зорі Андрейс Циганікс вийшов у основі Латвії, але це не надто впливало на видовищність поєдинку. Господарі мали серію з трьох нічиїх поспіль, і все котилося до четвертої.

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Суперники обмінялися кількома небезпечними атаками в дебюті зустрічі, після чого розпочалася нудна боротьба в центрі поля. Рефері довго стримував себе, але в другому таймі почав щедро роздавати жовті картки – серед шістьох покараних опинився і Циганікс. "Суха" нічия здавалася неминучою, проте один герой таки знайшовся. Пізані на останніх секундах віддав точну передачу Боргу, який вирвав для Мальти три очки.