Ліга націй, ліга С

Азербайджан – Кіпр – 0:0

Нереалізований пенальті: Караєв, 27 (А)

Чорногорія – Люксембург – початок о 21:45

Першими грали два аутсайдери квартету – Азербайджан та Кіпр. Кавказці здобули мінімальну перемогу на виїзді і сподівалися майже гарантувати собі третю сходинку формально домашнім успіхом (матч проходив у Албанії). Кіпріотів вистачило на 15 хвилин активного спротиву, після чого на полі була лише одна команда.

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Шейдаєв змарнував чудовий момент на 17 хвилині, а в середині тайму "підготував" пенальті для Кари Караєва. Втім, капітан азербайджанців примудрився програти дуель Деметрісу. Кіпер гостей спіймав неймовірний кураж і до перерви відбив ще й непрості удари Шейдаєва та Садихова. Другий тайм розвивався за схожим сценарієм – гравці Азербайджану зі зручних позицій б'ють повз ворота, або Деметріс демонструє дива реакції.

Ближче до завіси сталася атака азербаджанців з двома поспіль пострілами. Надактивний Шейдаєв програв рандеву голкіперу, а Дінієв на добиванні просто не влучив у площину. 0:0 – нічия імені невдахи Караєва та героїчного Деметріса.

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