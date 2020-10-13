Лига наций: Мальта драматично прервала ничейную серию Латвии с Цыганиксом в составе
Вторник в Лиге D начался с домашнего фиаско сборной Латвии.
Лига наций, лига D
Латвия – Мальта – 0:1
Гол: Борг, 90+7
Лихтенштейн – Сан-Марино – начало в 21:45
Фарерские острова – Андорра – начало в 21:45
Хавбек Зари Андрейс Цыганикс вышел в основе Латвии, но это не слишком повлияло на зрелищность поединка. Хозяева имели серию из трех ничьих подряд, и все катилось к четвертой.
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Соперники обменялись несколькими опасными атаками в дебюте встречи, после чего началась скучная борьба в центре поля. Рефери долго сдерживал себя, но во втором тайме начал щедро раздавать желтые карточки – среди шести наказанных оказался и Цыганикс. "Сухая" ничья казалась неизбежной, однако один герой нашелся. Пизани на последних секундах отдал точную передачу Боргу, который вырвал для Мальты три очка.