Лига наций, лига D

Латвия – Мальта – 0:1

Гол: Борг, 90+7

Лихтенштейн – Сан-Марино – начало в 21:45

Фарерские острова – Андорра – начало в 21:45

Хавбек Зари Андрейс Цыганикс вышел в основе Латвии, но это не слишком повлияло на зрелищность поединка. Хозяева имели серию из трех ничьих подряд, и все катилось к четвертой.

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Соперники обменялись несколькими опасными атаками в дебюте встречи, после чего началась скучная борьба в центре поля. Рефери долго сдерживал себя, но во втором тайме начал щедро раздавать желтые карточки – среди шести наказанных оказался и Цыганикс. "Сухая" ничья казалась неизбежной, однако один герой нашелся. Пизани на последних секундах отдал точную передачу Боргу, который вырвал для Мальты три очка.