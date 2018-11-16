Ліга націй: Бельгія перемогла Ісландію, Боснія зіграла внічию з Австрією та вийшла в дивізіон А

Збірна Бельгії здобула чергову перемогу в своїй групі в Лізі націй і вийшла на першу сходинку, збірні Австрії та Боснії у напруженому матчі зіграли в нульову нічию.

Бельгія у матчі групи А2 вдома приймала збірну Ісландії, яка попрощається з елітою по завершенні циклу. Головним героєм став Міші Батшуаї, який дублем приніс перемогу команді Роберто Мартінеса. Бельгійці після 3 поєдинків мають 9 очок. Заключний матч "червоні дияволи" зіграють проти Швейцарії.

Словаччина – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Збірні Австрії та Боснії зустрілись в рамках групи В3. Навіть нічия виводила гостей в елітний дивізіон Ліги націй. У підсумку, балканці здобули позитивний для себе результат і набрали 10 очок.

У матчі групи С2 збірна Греції мінімально перемогла Фінляндію і не дозволила їй достроково вийти в дивізіон В, у паралельному матчі Угорщина відправила Естонію в дивізіон D.

Ліга націй 2018/19

Бельгія – Ісландія – 2:0

Голи: Батшуаї, 65, 81

Австрія – Боснія та Герцеговина – 0:0

Греція – Фінляндія – 1:0

Гол: Гранлунд, 25 (автогол)

Угорщина – Естонія – 2:0

Голи: Орбан, 8, Салаї, 69