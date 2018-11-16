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Лига наций: Бельгия победила Исландию, Босния сыграла вничью с Австрией и вышла в дивизион А

15 ноября 23:46 15 Читати українською
Лига наций: Бельгия победила Исландию, Босния сыграла вничью с Австрией и вышла в дивизион А
Бельгия – Исландия – 2:0 / соцсети

Сборная Бельгии одержала очередную победу в своей группе в Лиге наций и вышла на первое место, сборные Австрии и Боснии в напряженном матче сыграли в нулевую ничью.

Бельгия в матче группы А2 дома принимала сборную Исландии, которая попрощается с элитой по завершении цикла. Главным героем стал Миши Батшуаи, который дублем принес победу команде Роберто Мартинеса. Бельгийцы после 3 поединков имеют 9 очков. Заключительный матч "красные дьяволы" сыграют против Швейцарии.

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Сборные Австрии и Боснии встретились в рамках группы В3. Даже ничья выводила гостей в элитный дивизион Лиги наций. В итоге, балканцы добыли положительный для себя результат и набрали 10 очков.

В матче группы С2 сборная Греции минимально победила Финляндию и не позволила ей досрочно выйти в дивизион В, в параллельном матче Венгрия отправила Эстонию в дивизион D.

Лига наций 2018/19

Бельгия – Исландия – 2:0

Голы: Батшуаи, 65, 81

Австрия – Босния и Герцеговина – 0:0

Греция – Финляндия – 1:0

Гол: Гранлунд, 25 (автогол)

Венгрия – Эстония – 2:0

Голы: Орбан, 8, Салаи, 69

Лига наций5 тур

Венгрия - Эстония: Четверг 15 ноября 2018

Венгрия
Матч окончен
2 : 0
Эстония
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