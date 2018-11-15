Словаччина – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко віддає належне команді Словаччини та напередодні останнього матчу в групі Ліги націй зазначає, що мотивація у гравців має бути завжди.

"У нас є два матчі, сьогодні після тренування будемо вирішувати, хто з гравців буде краще виглядати. Завтра обговоримо наш план на гру і вирішимо, який склад буде виходити. Викликані нові гравці, ми на них однозначно розраховуємо, і хтось з них може вийти завтра.

Мотивація завжди має бути підвищеною. Тим паче коли граємо з таким суперником. Словаччині більше потрібна перемога, тим паче, що ми граємо на виїзді. Незважаючи на те. Що команда вже вирішила завдання, для нас головне – добре зіграти заради наших вболівальників та для власної впевненості. Збірна Словаччина дуже мотивована. У них дуже сильна команда, як колективно, та і індивідуально.

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Ми втратили двох ключових гравці – Ярмоленка та Марлоса. Є новачки. І дуже важливо, щоб ті гравці, які будуть грати завтра, можливо, хтось з них буде грати і вперше, правильно підійшли до цієї гри, внесли свій певний внесок в нашу колективну систему гри, якого ми від них будемо чекати.

Колишній тренер Словаччини Козак, мабуть, був найуспішнішим тренером цієї команди. Це людина, яка створила гарний колектив, хорошу команду. Зараз прийшов новий тренер, і у гравців, думаю, буде підвищена мотивація. Зрозуміло, що за такий короткий період важко зробити серйозні зміни. Все-таки, мабуть, суперник буде діяти за тими принципами, які вже були напрацьовані.

Заміну Василю Кравцю поки що не плануємо, якщо не буде більше втрат. Ми завжди плануємо склад таким чином, щоб було достатньо гравців на заміну комусь за потреби. Потенціал цієї збірної? Її не можна порівнювати з попередніми, це різні покоління. Різні збірні. Головне, що ця збірна на правильному шляху. Молоді гравці зростають, в колективі взаєморозуміння, гарна атмосфера. Перед цим колективом можна ставити певні завдання. Тому мені приємно працювати за такою командою", – сказав він на прес-конференції у Трнаві напередодні матчу зі Словаччиною.

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