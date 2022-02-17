Перші 4 матчі плей-офф в історії Ліги конференцій не залишилися без українського сліду.

Ліга конференцій, попередній раунд плей-офф

Мітьюлланд – ПАОК – 1:0

Гол: Андерссон, 20

ПСВ – Маккабі Т-А – 1:0

Гол: Гакпо, 11

Рапід – Вітесс – 2:1

Голи: Дрейф, 1, Грюль, 16 – Опенда, 74

Вилучення: Стойковіч, 65 (Р)

Фенербахче – Славія Прага – 2:3

Голи: Пелкас, 58, Кадіоглу, 83 – Траоре, 45, Дорлі, 62, Лінгр, 64

Мітьюлланд і ПСВ здобули мінімальні перемоги за схожим сценарієм – вистачало гола у першому таймі. ПАОК та Маккабі зберігають хороші шанси поборотися вдома, адже голи на виїзді значення вже не мають.

Помилки Ракицького допомогли Бетісу обіграти Зеніт у матчі з п'ятьма голами

Рапід влаштував бліцкриг у поєдинку з Вітессом. Австрійці хутко відвантажили 2 голи, а далі намагалися втримати перевагу. Завдання ускладнив правий захисник Стойковіч, який отримав дві жовті картки. Вітесс один м'яч відквитав, але в рідних стінах таки доведеться починати з -1.

Найяскравіший матч першого слоту дня влаштували Фенербахче і Славія. У основі празької команди вийшов захисник збірної України Тарас Качараба, а от земляк Таловеров залишився у запасі. Гості взагалі не злякалися гарячих турецьких трибун. Перед відпочинком Траоре вивів Славію уперед, а потім відбулася перестрілка, внаслідок якої чехи наростили перевагу. На 83-й хвилині Кадіоглу оформив гол+пас і встановив остаточні 2:3 – у Качараби і компанії гандикап перед домашньою грою.

Шериф солідно обіграв Брагу в матчі 1/16 ЛЄ – Вернидуб повторив пекло Шахтаря для екс-гравців Барселони і Ман Сіті