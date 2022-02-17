Лига конференций, предварительный раунд плей-офф

Митьюлланд – ПАОК – 1:0

Гол: Андерссон, 20

ПСВ – Маккаби Т-А – 1:0

Гол: Гакпо, 11

Рапид – Витесс – 2:1

Голы: Дрейф, 1, Грюль, 16 – Опенда, 74

Удаление: Стойкович, 65 (Р)

Фенербахче – Славия Прага – 2:3

Голы: Пелкас, 58, Кадиоглу, 83 – Траоре, 45, Дорли, 62, Лингр, 64

Митьюлланд и ПСВ одержали минимальные победы по схожему сценарию – хватало гола в первом тайме. ПАОК и Маккаби сохраняют хорошие шансы сразиться дома, ведь голы на выезде значения уже не имеют.

Ошибки Ракицкого помогли Бетису обыграть Зенит в матче с пятью голами

Рапид устроил блицкриг в поединке с Витессом. Австрийцы быстро отгрузили 2 гола, а затем пытались удержать преимущество. Задание усложнил правый защитник Стойкович, получивший две желтые карточки. Витесс один мяч отквитал, но в родных стенах придется начинать с -1.

Самый яркий матч первого слота дня устроили Фенербахче и Славия. В основе пражской команды вышел защитник сборной Украины Тарас Качараба, а вот земляк Таловеров остался в запасе. Гости вообще не испугались горячих турецких трибун. Перед отдыхом Траоре вывел Славию вперед, а затем произошла перестрелка, в результате которой чехи нарастили преимущество. На 83-й минуте Кадиоглу оформил гол+пас и установил окончательные 2:3 – у Качарабы и компании гандикап перед домашней игрой.

Шериф солидно обыграл Брагу в матче 1/16 ЛЕ – Вернидуб повторил ад Шахтера для экс-игроков Барселоны и Ман Сити