Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь (перший матч – 0:1)

Шахтар Караганда – Стяуа – 2:1 (по пен. 5:3)

Голи: Габишев, 11, Таттибаєв, 90+1 – Коман, 76

У цій парі визначався суперник ковалівського Колоса в наступному раунді кваліфікації ЛК 2021/22. Виїзна поразка 0:1 змушувала команду з Казахстану грати виключно на перемогу. Шахтар відкрив рахунок вже в дебюті – Габишев, скориставшись невдалою грою кіпера, спрямував м'яч у сітку воріт гостей.

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Стяуа відігрався лише на 76-й хвилині. Автором забитого м'яча став Флорінель Коман. Здавалося, румуни втримають вигідну для себе нічию, але вже в компенсований час Шахтар забив знову. Айдос Таттибаєв перевів гру в екстра-тайм, який голів не приніс. Справа дійшла до серії післяматчевих пенальті, в якій влучніше били футболісти Шахтаря. Єдиним, хто не забив, став Олімпіу Моруцан – півзахисник Стяуа, якого кілька років тому сватали в київське Динамо. Ігор Шацький парирував удар румуна.

Таким чином, саме Шахтар стане суперником Колоса в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Натомість Стяуа завершив єврокубковий сезон 2021/22. Матчі наступної стадії відбудуться 5 і 12 серпня. Команда Руслана Костишина перший поєдинок зіграє вдома.

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