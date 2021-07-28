Сьогодні, 28 липня, завершився груповий етап чоловічого футбольного турніру на Олімпійських іграх в Токіо. Іспанія, Єгипет та Японія проходять у плей-офф. Аргентина і Франція вилітають, беручи сумний приклад з Німеччини.

Олімпіада, груповий турнір. Футбол, чоловіки, 3 тур

Іспанія – Аргентина – 1:1

Голи: Меріно, 66 – Бельмонте, 87

Австралія – Єгипет – 0:2

Голи: Райян, 44, Хамді, 85

Південна Корея – Гондурас – 6:0

Голи: Хван Ий-Джо, 12, 45, 52, Вон Ду-Дже, 19, Кім Джин-Я, 69, Лі Кан-Ін, 82

Вилучення: Мелендес, 39

Румунія – Нова Зеландія – 0:0

Франція – Японія – 0:4

Голи: Кубо, 27, Сакаї, 34, Мійосі, 70, Маеда, 90+2

Вилучення: Коло-Муані, 73

ПАР – Мексика – 0:3

Голи: Вега, 18, Ромо Баррон, 40, Мартін, 60

Вилучення: Малепе, 58 – Карлос Родрігес, 66

Відразу 6 гравців Іспанії, які виступали на Євро-2020, допомогли "Фурії Росі" проти Аргентини. Зокрема, Дані Ольмо віддав гольовий пас на Мікела Меріно. Нещадно поров моменти інший гравець національної команди. Мікель Оярсабаль втратив блискучу нагоду забити свій 2 гол на турнірі після класної передачі Кукурельї, зате створив блискучий шанс партнеру. Мало того, що усі голи Іспанії забили гравці Реал Сосьєдада. У них ще й ім'я однакове – Мікель.

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У підсумку Іспанія, що відчутно переважала (3:1 за стовідсотковими моментами) віддала перемогу, але і так фінішувала на 1 місці. Аргентині ж ця мирова нічого не дала – далі з 2 місця сенсаційно йде Єгипет. Вдруге поспіль "альбіселестес" вилітають ще на груповому турнірі Олімпіади. Подібного з аргентинцями не траплялося ніколи в історії цього змагання.

Mikel Merino scored Spain's goal in a 1-1 draw against Argentina to book a spot in the quarter-finals #EURO2020 | @SeFutbol | #OlympicFootball pic.twitter.com/QCYDNP2ekE — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 28, 2021

Форвард Бернлі Кріс Вуд перервав свою гольову серію на 3 матчі, проте його Нова Зеландія фінішувала на 2 місці, випередивши Румунію завдяки кращій різниці голів. Південна Корея влаштувала погром на завершення групового турніру і закріпилася на вершині групи B. Хет-триком відзначився 28-річний нападник Бордо Хван Ий-Джо.

Такефуса Кубо, найкращий друг Луніна в Реалі, відзначився у 3 турі поспіль – єдиний, кому це вдалося на ОІ 2020. Японець, який мандрує по орендах в чемпіонаті Іспанії, зіграв на добиванні, поклавши початок побиттю Жиньяк, Товена і компанії. За 45 хвилин на полі у півзахисника Мадрида стовідсоткова реалізація і 2 створені моменти. Цікаво, що гравець Антверпена Мійосі, який замінив Кубо у перерві, також не пішов з поля без забитого м'яча.

Tercious Malepe is set to feature in his fourth #Olympics match for #SouthAfrica which will see him overtake Benni McCarthy, Siyabonga Nomvethe, Aaron Mokoena and 17 others to become the country's most capped player at the tournament. pic.twitter.com/MYyGMrQR0g — Liam Bekker (@LiamBekker) July 28, 2021

Японія виграє групу A зі стовідсотковим показником очок. Франція з ганьбою (різниця голів 5:11, лише третій рядок у групі) покидає турнір. Мексика фінішує другою. Відзначимо вилучення захисника Миная. Терсіус Малепе встиг заробити червону картку в минулому сезоні УПЛ (полегшив завдання Динамо Київ) і повторив це на Олімпіаді у складі збірної ПАР. Як і на клубному рівні, для його команди все завершилося розгромною поразкою. Це не завадило Малепе встановити історичний рекорд. Гравець Миная став першим, хто представляв футбольну збірну ПАР у 4 матчах на Олімпійських іграх.

Усі пари 1/4 фіналу чоловічої Олімпіади 2020 з футболу

Іспанія – Кот-д'Івуар (початок об 11:00 за київським часом)

Японія – Нова Зеландія (12:00)

Бразилія – Єгипет (13:00)

Південна Корея – Мексика (14:00)

Усі чвертьфінальні матчі відбудуться 31 липня 2021 року. Згідно з сіткою Олімпіади у фіналі ми можемо побачити суперпару Бразилія – Іспанія.