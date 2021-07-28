Юрій Вернидуб на чолі Шерифа зустрінеться з чемпіоном Сербії Црвеною Звездою, за яку грає Александар Драговіч. Ігор Пластун у статусі основного центрбека Лудогорця вийшов на Олімпіакос, у складі якого виступає Матьє Вальбуена. Ігор Харатін і Олександр Зубков разом з Ференцварошем отримали в суперники сильну та стильну чеську Славію.

Шлях чемпіонів:

Динамо Загреб (Хорватія) – Легія (Польща)﻿

ЧФР Клуж (Румунія) – Янг Бойз (Швейцарія)

Олімпіакос (Греція) – Лудогорець (Болгарія)

Црвена Звезда (Сербія)﻿ – Шериф (Молдова)﻿

Мальме (Швеція) – Рейнджерс (Шотландія)

Ференцварош (Угорщина) – Славія (Чехія)

Шлях нечемпіонів

ПСВ (Нідерланди) – Мітьюлланд (Данія)

Спартак (Росія) – Бенфіка (Португалія)

Генк (Бельгія) – Шахтар (Україна)

Монако (Франція) – Спарта (Чехія)

Матчі 3-го раунду кваліфікації відбудуться 3-4 та 10-11 серпня.

Ліга чемпіонів: Святченко у важкій дуелі вибив Селтік, Вернидуб оформив камбек і йде далі, драматичний успіх Пластуна