Ліга чемпіонів: визначилися всі пари 3-го раунду кваліфікації – українці отримали потужних суперників
За підсумками другого відбірного раунду визначилися всі учасники наступного етапу Ліги чемпіонів.
Юрій Вернидуб на чолі Шерифа зустрінеться з чемпіоном Сербії Црвеною Звездою, за яку грає Александар Драговіч. Ігор Пластун у статусі основного центрбека Лудогорця вийшов на Олімпіакос, у складі якого виступає Матьє Вальбуена. Ігор Харатін і Олександр Зубков разом з Ференцварошем отримали в суперники сильну та стильну чеську Славію.
Шлях чемпіонів:
Динамо Загреб (Хорватія) – Легія (Польща)
ЧФР Клуж (Румунія) – Янг Бойз (Швейцарія)
Олімпіакос (Греція) – Лудогорець (Болгарія)
Црвена Звезда (Сербія) – Шериф (Молдова)
Мальме (Швеція) – Рейнджерс (Шотландія)
Ференцварош (Угорщина) – Славія (Чехія)
Шлях нечемпіонів
ПСВ (Нідерланди) – Мітьюлланд (Данія)
Спартак (Росія) – Бенфіка (Португалія)
Генк (Бельгія) – Шахтар (Україна)
Монако (Франція) – Спарта (Чехія)
Матчі 3-го раунду кваліфікації відбудуться 3-4 та 10-11 серпня.
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