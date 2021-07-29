Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. Ответный матч (первый матч – 0:1)

Шахтер Караганда – Стяуа – 2:1 (по пен. 5:3)

Голы: Габышев, 11, Таттыбаев, 90+1 – Коман, 76

В этой паре определялся соперник ковалевского Колоса в следующем раунде квалификации ЛК 2021/22. Выездное поражение 0:1 заставляло команду из Казахстана играть исключительно на победу. Шахтер открыл счет уже в дебюте – Габышев, воспользовавшись неудачной игрой голкипера, отправил мяч в сетку ворот гостей.

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Стяуа отыгрался лишь на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал Флоринель Коман. Казалось, румыны удержат выгодную для себя ничью, но уже в компенсированное время Шахтер забил снова. Айдос Таттыбаев перевел игру в экстра-тайм, который голов не принес. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которой более четко били футболисты Шахтера. Единственным, кто не забил, стал Олимпиу Моруцан – полузащитник Стяуа, которого несколько лет назад сватали в киевское Динамо. Игорь Шацкий парировал удар румына.

Таким образом, именно Шахтер станет соперником Колоса в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Стяуа завершил еврокубковый сезон 2021/22. Матчи следующей стадии состоятся 5 и 12 августа. Команда Руслана Костышина первый поединок сыграет дома.

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