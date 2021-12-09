Групповой этап Лиги конференций завершился в группах A, B, C и D. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 6-й тур

Группа А

ЛАСК – ХИК – 3:0

Голы: Балич, 41, Накамура, 64, Грубер, 81

Алашкерт – Маккаби Т-А – 1:1

Голы: Больевич, 78 – Альмог, 90

Группа В

Гент – Флора – 1:0

Гол: Бруно, 51

Партизан – Анортосис – 1:1

Голы: Милованович, 20 – Христодолопулос, 33 (пен.)

Группа С

ЦСКА София – Рома – 2:3

Голы: Чатакович, 75, Уилдсхут, 90+3 – Абрахам, 15, 53, Майораль, 34

Группа D

АЗ – Раннерс – 1:0

Гол: Остинг, 87

Клуж – Яблонец – 2:0

Голы: Дебелюх, 45, 83

Не следует забывать, что первое место дает прямую путевку в 1/8 финала, а второму придется идти в 1/16 и бороться с неудачниками Лиги Европы. В группе А не было даже заочной борьбы за что-либо. ЛАСК разгромной победой над ХИКом закрепил звание лучшей команды квартета, а немотивированный Маккаби великодушно подарил Алашкерту первое очко.

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Гент одолел Флору и финишировал лидером в следующей группе. Роман Безус вышел на 70-й минуте и помог "буйволам" удержать преимущество. Параллельно Партизан и Анортосис выясняли, кто выйдет вторым. Киприотам нужна была исключительно победа, но соперник удержал удовлетворительное разделение очков.

Рома разобралась с софийским ЦСКА и надеялась на подарок Зори. Подопечные Скрипника не подвели, что позволило Жозе Моуринью избежать лишних матчей.

АЗ минимальной победой поставил Раннерс под угрозу вылета. Впрочем, датчанам внезапно помог Клуж, нашедший мотивацию для "похорон" Яблонца. Палачем чехов стал форвард Габриэль Дебелюх. АЗ уверенно идет в 1/8 финала, а Раннерс готовится к битве на стадии ниже.

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