Ліга Європи: Реал Сосьєдад розгромом вибив ПСВ, сенсаційна нічия Монако, Айнтрахт й Олімпіакос пройшли далі
Відбулись перші поєдинки останнього туру групового етапу Ліги Європи. Результати дізнавайтесь на Футбол 24.
Ліга Європи, 6-й тур
Група B
Реал Сосьєдад – ПСВ – 3:0
Голи: Оярсабаль, 43, 63, Серлот, 90+3
Вилучення: Сангаре, 75 (друга жовта, ПСВ)
Штурм Грац – Монако – 1:1
Голи: Янчер, 7 (пен.) – Фолланд, 30
Група D
Антверпен – Олімпіакос – 1:0
Гол: Баліквіша, 7
Фенербахче – Айнтрахт – 1:1
Голи: Беріша, 42 – Соу, 29
Реал Сосьєдад у рідних стінах на Аноеті здолав ПСВ у матчі за плей-офф ЛЄ, незважаючи на незначну перевагу нідерландців. Дубль вдалось оформити Оярсабалю: перший м'яч був забитий з пенальті, а другий – після жахливої обрізки оборони суперника. До розгромного рахунок довів Серлот вже у компенсований час.
В паралельному поєдинку зустрічались Штурм Грац і Монако. Здавалось, що для представників карликової країни це буде легка прогулянка, але вони пропустили першими і майже протягом всього матчу захищались. Втім, це не завадило Монако вирвати нічию.
Зрештою, вже відомі фінальні розклади команд у квартеті В: Монако (лідер) і Реал Сосьєдад (другий) продовжать боротьбу у плей-офф Ліги Європи. ПСВ – третій, але з євровесною (плей-офф Ліги конференцій), а от Штурм Грац замкнув квартет з нічим.
Фенербахче вдома приймав Айнтрахт. Якщо німці вже давно гарантували собі плей-офф ЛЄ, то турки боролись за Лігу конференцій. Команди обмінялись голами у першому таймі, а по перерві заспокоїлись і довели рахунок до нічийного.
Паралельно Антверпен, який теж претендував на плей-офф Ліги конференцій, здолав Олімпіакос. Та звитяга була марною, адже вони пролетіли повз євровесну. За підсумками 6-ти турів таблиця квартету D наступна: Айнтрахт і Олімпіакос продовжать виступи в ЛЄ, Фенербахче – в ЛК, а Антверпен поїхав додому з найгіршим настроєм.