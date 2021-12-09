Ліга Європи, 6-й тур

Група B

Реал Сосьєдад – ПСВ – 3:0

Голи: Оярсабаль, 43, 63, Серлот, 90+3

Вилучення: Сангаре, 75 (друга жовта, ПСВ)

Штурм Грац – Монако – 1:1

Голи: Янчер, 7 (пен.) – Фолланд, 30

Група D

Антверпен – Олімпіакос – 1:0

Гол: Баліквіша, 7

Фенербахче – Айнтрахт – 1:1

Голи: Беріша, 42 – Соу, 29

Реал Сосьєдад у рідних стінах на Аноеті здолав ПСВ у матчі за плей-офф ЛЄ, незважаючи на незначну перевагу нідерландців. Дубль вдалось оформити Оярсабалю: перший м'яч був забитий з пенальті, а другий – після жахливої обрізки оборони суперника. До розгромного рахунок довів Серлот вже у компенсований час.

В паралельному поєдинку зустрічались Штурм Грац і Монако. Здавалось, що для представників карликової країни це буде легка прогулянка, але вони пропустили першими і майже протягом всього матчу захищались. Втім, це не завадило Монако вирвати нічию.

Зрештою, вже відомі фінальні розклади команд у квартеті В: Монако (лідер) і Реал Сосьєдад (другий) продовжать боротьбу у плей-офф Ліги Європи. ПСВ – третій, але з євровесною (плей-офф Ліги конференцій), а от Штурм Грац замкнув квартет з нічим.

Фенербахче вдома приймав Айнтрахт. Якщо німці вже давно гарантували собі плей-офф ЛЄ, то турки боролись за Лігу конференцій. Команди обмінялись голами у першому таймі, а по перерві заспокоїлись і довели рахунок до нічийного.

Паралельно Антверпен, який теж претендував на плей-офф Ліги конференцій, здолав Олімпіакос. Та звитяга була марною, адже вони пролетіли повз євровесну. За підсумками 6-ти турів таблиця квартету D наступна: Айнтрахт і Олімпіакос продовжать виступи в ЛЄ, Фенербахче – в ЛК, а Антверпен поїхав додому з найгіршим настроєм.

Турнірна таблиця Ліги Європи