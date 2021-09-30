Другий слот четверга складався з 8 матчів Ліги конференцій. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга коференцій, 2 тур

Група E

Фейєнорд – Славія Прага – 2:1

Голи: Кьокчу, 14, Лінссен, 24 – Холеш, 63

Уніон – Маккабі Хайфа – 3:0

Голи: Фогльзаммер, 33, Беренс, 48, Авонії, 78

Група F

Копенгаген – Лінкольн Ред Імпс – 3:1

Голи: Дікс, 4, Вінд, 45+2 (пен.), Стаге, 52 – Роза, 33

ПАОК – Слован Братіслава – 1:1

Голи: Акпом, 9 – Грін, 15

Група G

Тоттенхем – Мура – 5:1

Голи: Аллі, 4 (пен.), Ло Чельсо, 8, Кейн, 68, 76, 88 – Коус, 53

Вітесс – Ренн – 1:2

Голи: Віттек, 30 – Гірассі, 54 (пен.), Сулемана, 70

Вилучення: Баде, 73 (Р)

Група H

Базель – Кайрат – 4:2

Голи: Артур, 15, Ланг, 21, 40, Ндоє, 49 – Канте, 66, Алвес, 68 (пен.)

Омонія – Карабах – 1:4

Голи: Лецякс, 40 – Каді, 52, 90+4, Шейдаєв, 73, Медведєв, 79 (пен.)

Фейєнорд вдало провів половину тайму і зміг втримати перевагу у два голи над празькою Славією. Уніон на берлінському Олімпіаштадіоні не відчув жодного спротиву Маккабі з Хайфи, здобувши свої перші очки в Лізі конференцій.

Копенгаген під наглядом Катерини Монзуль розібрався з Лінкольном. Українська арбітриня стала свідком першого гола в історії гібралтарських клубів на стадії групових турнірів єврокубків. Щоправда, це був єдиний успіх гостей в зустрічі. Копенгаген став одноосібним лідером групи F, оскільки в паралельному матчі ПАОК та Слован очки поділили.

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Тоттенхем в рідних стінах розчавив Муру. Лондонці тримали інтригу, допоки на 59-ій хвилині не вийшов Харрі Кейн. Бомбардир "шпор" оформив хет трик, потішивши своє его на тлі жахливих результатів у чемпіонаті. Тоттенхем ділить лідерство з Ренном, який у вольовому стилі вирвав перемогу над Вітессом.

Базель і Карабах здобули впевнені звитяги в групі Н. Швейцарці за тайм зрівняли із землею Кайрат, однак по перерві розслабились і 2 голи таки пропустили. Карабах на виїзді здолав Омонію, хоча саме кіпріоти мінімально вели до відпочинку.

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