Ліга конференцій: Монзуль стала свідком історичної події, Тоттенхем розбив Муру з хет-триком Кейна, камбек Ренна
Другий слот четверга складався з 8 матчів Ліги конференцій. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Ліга коференцій, 2 тур
Група E
Фейєнорд – Славія Прага – 2:1
Голи: Кьокчу, 14, Лінссен, 24 – Холеш, 63
Уніон – Маккабі Хайфа – 3:0
Голи: Фогльзаммер, 33, Беренс, 48, Авонії, 78
Група F
Копенгаген – Лінкольн Ред Імпс – 3:1
Голи: Дікс, 4, Вінд, 45+2 (пен.), Стаге, 52 – Роза, 33
ПАОК – Слован Братіслава – 1:1
Голи: Акпом, 9 – Грін, 15
Група G
Тоттенхем – Мура – 5:1
Голи: Аллі, 4 (пен.), Ло Чельсо, 8, Кейн, 68, 76, 88 – Коус, 53
Вітесс – Ренн – 1:2
Голи: Віттек, 30 – Гірассі, 54 (пен.), Сулемана, 70
Вилучення: Баде, 73 (Р)
Група H
Базель – Кайрат – 4:2
Голи: Артур, 15, Ланг, 21, 40, Ндоє, 49 – Канте, 66, Алвес, 68 (пен.)
Омонія – Карабах – 1:4
Голи: Лецякс, 40 – Каді, 52, 90+4, Шейдаєв, 73, Медведєв, 79 (пен.)
Фейєнорд вдало провів половину тайму і зміг втримати перевагу у два голи над празькою Славією. Уніон на берлінському Олімпіаштадіоні не відчув жодного спротиву Маккабі з Хайфи, здобувши свої перші очки в Лізі конференцій.
Копенгаген під наглядом Катерини Монзуль розібрався з Лінкольном. Українська арбітриня стала свідком першого гола в історії гібралтарських клубів на стадії групових турнірів єврокубків. Щоправда, це був єдиний успіх гостей в зустрічі. Копенгаген став одноосібним лідером групи F, оскільки в паралельному матчі ПАОК та Слован очки поділили.
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Тоттенхем в рідних стінах розчавив Муру. Лондонці тримали інтригу, допоки на 59-ій хвилині не вийшов Харрі Кейн. Бомбардир "шпор" оформив хет трик, потішивши своє его на тлі жахливих результатів у чемпіонаті. Тоттенхем ділить лідерство з Ренном, який у вольовому стилі вирвав перемогу над Вітессом.
Базель і Карабах здобули впевнені звитяги в групі Н. Швейцарці за тайм зрівняли із землею Кайрат, однак по перерві розслабились і 2 голи таки пропустили. Карабах на виїзді здолав Омонію, хоча саме кіпріоти мінімально вели до відпочинку.
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