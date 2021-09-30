Ліга конференцій: Безус допоміг Генту перемогти, суперники Зорі втратили шанс піти у відрив
Відбулися матчі 2-го туру групового етапу Ліги конференцій. Читайте рахунки та огляд поєдинків на "Футбол 24".
Ліга конференцій, 2 тур
Група А
Алашкерт – ГІК – 2:4
Голи: Ембалі, 24, Глішіч, 90+3 – Ріскі, 8, 63, Валенчіч, 57, Олусанья, 90+5
ЛАСК – Маккабі Т-А – 1:1
Голи: Хорват, 10 – Халайла, 88
Група В
Гент – Анортосіс – 2:0
Голи: Тіссаудалі, 28, Кумс, 81
Партизан – Флора – 2:0
Голи: Марковіч, 20, 42
Група С
Зоря – Рома – 0:3
Голи: Ель-Шаараві, 7, Смоллінг, 66, Абрахам, 68
ЦСКА Софія – Буде-Глімт – 0:0
Група D
АЗ – Яблонец – 1:0
Голи: Гюдмюндссон, 53
ЧФР Клуж – Раннерс – 1:1
Голи: Петрила, 68 – Камара, 41
ЛАСК та Маккабі в очній дуелі мали визначити головного фаворита групи А. Австрійці доволі швидко вийшли уперед, але втримати перемогу не змогли. Ізраїльтяни відігралися на останніх хвилинах і закрутили інтригу в квартеті. Навіть Алашкерт, програвши усі матчі, може досі розраховувати на плей-офф. Сьогодні абсолютний дебютант єврокубків поступився ГІКу.
А от у групі В битва за лідерство ще попереду. У Гента та Партизана тепер по дві перемоги у активі. Бельгійці сьогодні здолали Анортосіс, а серби – Флору. Роман Безус вийшов у стартовому складі Гента і провів на полі 73 хвилини, але результативними діями не відзначався.
Зоря розгромно програла Ромі в матчі Ліги конференцій – найбільша перемога Моурінью над українськими командами
Зоря хоча й зазнала розгрому від Роми, але не надто ускладнила своє становище. Все завдяки нічиїй в іншому матчі групи С. Норвезький Буде-Глімт та софійський ЦСКА так і не спромоглися забити бодай гол.
АЗ вирвав мінімальну перемогу над Яблонцем та відібрав у нідерландців перше місце в квартеті D. Раннерс та ЧФР Клуж поділили очки. Однак першу й останню команди групи віддаляє лише три пункти.