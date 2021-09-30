Второй слот четверга состоял из 8 матчей Лиги конференций. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 2 тур

Группа E

Фейеноорд – Славия Прага – 2:1

Голи: Кокчу, 14, Линссен, 24 – Холеш, 63

Унион – Маккаби Хайфа – 3:0

Голы: Фогльзаммер, 33, Беренс, 48, Авонии, 78

Группа F

Копенгаген – Линкольн Ред Импс – 3:1

Голы: Дикс, 4, Винд, 45+2 (пен.), Стаге, 52 – Роза, 33

ПАОК – Слован Братислава – 1:1

Голы: Акпом, 9 – Грин, 15

Группа G

Тоттенхэм – Мура – 5:1

Голы: Алли, 4 (пен.), Ло Чельсо, 8, Кейн, 68, 76, 88 – Коус, 53

Витесс – Ренн – 1:2

Голы: Виттек, 30 – Гирасси, 54 (пен.), Сулемана, 70

Удаление: Баде, 73 (Р)

Группа H

Базель – Кайрат – 4:2

Голы: Артур, 15, Ланг, 21, 40, Ндойе, 49 – Канте, 66, Алвес, 68 (пен.)

Омония – Карабах – 1:4

Голы: Лецякс, 40 – Кади, 52, 90+4, Шейдаев, 73, Медведев, 79 (пен.)

Фейеноорд удачно провел половину тайма и смог удержать преимущество в два гола над пражской Славией. Унион на берлинском Олимпиаштадионе не почувствовал никакого сопротивления Маккаби из Хайфы, добыв свои первые очки в Лиге конференций.

Копенгаген под наблюдением Екатерины Монзуль разобрался с Линкольном. Украинский арбитр стала свидетелем первого гола в истории гибралтарских клубов на стадии групповых турниров еврокубков. Правда, это был единственный успех гостей во встрече. Копенгаген стал единоличным лидером группы F, поскольку в параллельном матче ПАОК и Слован очки поделили.

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Тоттенхэм в родных стенах раздавил Муру. Лондонцы держали интригу, пока на 59-ой минуте не вышел Кейн. Бомбардир "шпор" оформил хет-трик, порадовав свое эго на фоне ужасных результатов в чемпионате. Тоттенхэм делит лидерство с Ренном, который в волевом стиле вырвал победу над Витессом.

Базель и Карабах одержали уверенные победы в группе Н. Швейцарцы за тайм сравняли с землей Кайрат, однако после перерыва расслабились и 2 гола таки пропустили. Карабах на выезде одолел Омонию, хотя именно киприоты минимально вели к отдыху.

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