СК Дніпро-1 підходив до поєдинку проти Панатінаїкоса в статусі андердога, що й не дивно. У афінян значна частка футболістів має широкий досвід виступів у топ-лігах, та і в єврокубках вони грали часто. Були там і наші старі знайомі – екс-гірник Бернард і екс-динамівець Вербіч.

Беньямін залишився на банці, а от бразильський атакувальний хав вийшов у старті. Олександр Кучер же здивував вибором голкіпера – на ворота поставили 18-річного Кінарєйкіна, для якого це був дебютний матч у дорослій кар'єрі. Волинець, який прийшов з Колоса і якого очікували в основі, дивився за виступом юнака з лавки запасних.

Не зміг зіграти і Піхальонок, який повернувся до тренувань всього тиждень тому. Як наслідок, в центрі поля вийшов Бланко, а зліва дебютував новачок Третьяков.

СК Дніпро-1 провалив старт матчу

Панатінаїкос захопив ініціативу й одразу створив проблеми для оборони дніпровців. Греки діяли динамічніше й краще працювали у дрібних епізодах. Вже на 6-й хвилині Джурічіч (екс-хавбек Сампдорії) змусив Рубчинського фолити перед власним карним майданчиком, після чого Магнуссон пробив зі штрафного у дев'ятку. М'яч пролетів трохи вище.

Крім того, доволі активно тиснули на правий фланг оборони. Мірошніченко не дуже переконливо взаємодіяв з Гуцуляком, чим користувався Хуанкар – лівий захисник Панатінаїкоса. Протягом усього матчу Денису було непросто, а отримати профіт з цього грекам вдалося вже на 10-й хвилині.

Після вкидання з ауту Бернард прийняв м'яч на нашій третині поля. Бабенко не встиг його накрити, дозволивши бразильцю виконати різке переведення на лівий фланг. Хуанкар підхопив сферу й опинився один проти Мірошніченка – іспанець одразу ж пішов у обіграш, прокинувши м'яч поміж ніг і увірвавшись в штрафний.

Далі стався простріл на лінію воротарського. Сарапій не заважав Шпорару, тож словенець розстріляв ворота з п'яти метрів. 1:0! Ще за три хвилини греки провели швидку атаку з прострілом на Джурічіча, однак той із хорошої позиції пробив вкрай неточно.

СК Дніпро-1 вирівняв матч, але не більше. У Довбика збився приціл.

Пропущений гол дещо оживив підопічних Олександра Кучера. Одразу після пропущеного гола Довбик якимось чином прийняв м'яч перед лівим краєм штрафного й спробував завдати удар. Вийшло кволо, а як цей епізод виник – режисери не показали.

Значно небезпечнішу атаку дніпровці провели на 18-й хвилині, коли вдалося відібрати м'яч у центрі. Бланко розігнав контрвипад пасом із опорної зони на хід Гуцуляку, а той протягнув сферу метрів на 30. Вінгер завершив спурт пасом на лінію штрафного під удар Довбику – втім, Артем вистрілив дуже слабко й неточно.

Наприкінці зустрічі також пригадується епізод з прострілом на 11 метрів, після якого Довбик виконав невдалу скидку. Загалом, СК Дніпро-1 в останні 20-25 хвилин зміг вирівняти хід зустрічі. Можливо, взнаки далася травма капітана афінян Схенкевальда, замість якого довелося випускати новачка Єдвая.

Втім, чогось більшого про футбол у цей період сказати не можна. На полі точилася рівна позиційна боротьба без моментів. СК Дніпро-1 же ніяк не міг налагодити білд-ап та підживлювати Довбика хорошими пасами – критично не вистачало Піхальонка. Рубчинський по ходу тайму пробував копіювати його опускання в глибину, аби підбирати там м'яч і починати просування, але давати таку ж якість не виходило.

На перерву підопічні Олександра Кучера пішли за тривожної статистики.

СК Дніпро-1 мав зрівнювати рахунок в другому таймі

Панатінаїкос ніби й не покидав поле після першого тайму. Команда Івана Йовановіча до 70-х хвилин взагалі нічого не створила, за виключенням одного епізоду. Вільєна на 59-й відкрився на правому краю штрафного під проникний пас від Шпорара, але не зміг нормально пробити – м'яч полетів у небо.

СК Дніпро-1 же став значно швидше просувати м'яч. Що найбільш важливо, підопічні Олександра Кучера почали створювати реальні моменти. Причому хороші і вдосталь (як для дебютанта ЛЧ).

Особливо виділявся Гуцуляк. На 49-й хвилині він вирвався на ударну позицію й пробивав з-під двох захисників, але спробу накрили. На 51-й же Олексій обігрався у стіночку з Довбиком і вистрілив з правого краю штрафного – над дев'яткою!

Після цього гра дещо заспокоїлась, але не надовго. На 67-й хвилині вболівальників у Кошіце розбудив підступний удар Мірошніченка з відскоком від газону й у ближній кут – голкіпер парирував. На 72-й же Кучер схопився за голову: Довбик прийняв пас у штрафному й скинув сферу під удар Рубчинському, а той пробив з лінії – втім, завдяки рикошету м'яч пройшов над поперечкою!

Ще за хвилину Рубчинський завдав нового удару. Бріньйолі впорався. Здавалося, що СК Дніпро-1 скоро дотисне афінян.

Хуанкар і Вербіч ховають надії на ЛЧ? Не факт

Втім, спрацювала давня футбольна мудрість. Не забиваєш ти – забивають тобі. Дніпровці пішли в атаку й втратили м'яч на чужій третині, а Панатінаїкос розігнав контратаку. Вербіч, який тілько-но вийшов на поле, поставив корпус Бабенку й п'яткою запустив передачу на хід Хуанкару.

Фулбек протягнув сферу метрів на 40, після чого виконав простріл у зону перед карним майданчиком. Джурічіч же прийняв передачу й відправив м'яч у правий нижній кут – 2:0! А ще за 10 хвилин Хуанкар заробив пенальті, нарвавшись на удар по ногах від Мірошніченка.

Іоаннідіс з "позначки" був безжальним – 3:0. Здавалося, що це кінець надій на єврокубки, однак на 90-й хвилині дніпровцям таки вдалося врятувати інтригу.

СК Дніпро-1 заробив штрафний, після подачі з якого почалася метушня. Зрештою, все завершилось передачею Рубчинського на дальню стійку, куди прибіг свіжий Каплієнко. Олександр уникнув офсайду й скоротив відставання у рахунку – 1:3!

На жаль, забити ще раз не вдалося, хоча Каплієнко у компенсований час пробивав головою повз ближню дев'ятку. Панатінаїкос відсвяткував перспективну перемогу в першій зустрічі. У Афінах "спортклубівці" мають відігрувати два голи.