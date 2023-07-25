Ворскла визначилась з заявкою на Лігу конференцій – без новачка-легіонера, з одним форвардом і лише 17-ма гравцями
Тренерський штаб полтавців оприлюднив імена футболістів, які зможуть зіграти з грузинами у другому раунді кваліфікації ЛК 2023/24.
Офіційний сайт УЄФА опублікував заявку Ворскли для участі у матчах 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. До переліку гравців на поєдинки проти грузинської Діли потрапили лише 17 футболістів.
Ворскла перед стартом у єврокубках підписала захисника – легіонер став лише другим новачком полтавців
До слова, до заявки не потрапив бразильський новачок полтавців Тіаго Сантана, про підписання якого "зелено-білі" оголосили сьогодні.
Воротарі: Павло Ісенко, Олександр Домолега, Даніїл Єрмолов.
Захисники: Ігор Пердута, Лукас Рамірес, Володимир Чеснаков, Євген Павлюк, Андрій Бацула, Ібрахім Кане.
Півзахисники: Олександр Скляр, Владлен Юрченко, Артем Кулаковський, Іван Нестеренко, Микита Оденцов, Артем Челядін, Феліпе.
Нападник: Руслан Степанюк.
Нагадаємо, перша гра відбудеться вже у четвер, 27 липня, у польському місті Тихи. Початок зустрічі о 20:30 за київським часом. Матч-відповідь – 3 серпня у Грузії.
Ворскла – Діла: матч Ліги конференцій розсудить арбітр, який фіксував поразку Шахтаря від Ліона