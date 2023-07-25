Тренерський штаб полтавців оприлюднив імена футболістів, які зможуть зіграти з грузинами у другому раунді кваліфікації ЛК 2023/24.

Офіційний сайт УЄФА опублікував заявку Ворскли для участі у матчах 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. До переліку гравців на поєдинки проти грузинської Діли потрапили лише 17 футболістів.

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До слова, до заявки не потрапив бразильський новачок полтавців Тіаго Сантана, про підписання якого "зелено-білі" оголосили сьогодні.

Воротарі: Павло Ісенко, Олександр Домолега, Даніїл Єрмолов.

Захисники: Ігор Пердута, Лукас Рамірес, Володимир Чеснаков, Євген Павлюк, Андрій Бацула, Ібрахім Кане.

Півзахисники: Олександр Скляр, Владлен Юрченко, Артем Кулаковський, Іван Нестеренко, Микита Оденцов, Артем Челядін, Феліпе.

Нападник: Руслан Степанюк.

Нагадаємо, перша гра відбудеться вже у четвер, 27 липня, у польському місті Тихи. Початок зустрічі о 20:30 за київським часом. Матч-відповідь – 3 серпня у Грузії.

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