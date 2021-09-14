Ліга конференцій, 1 тур

Маккабі Т-А – Алашкерт – 4:1

Голи: Періца, 13, Коніховскі, 32, Бітон, 45+3, Хозез, 72 – Ембало, 17

Маккабі Хайфа – Фейєнорд – 0:0

Маккабі з Тель-Авіва не залишив мокрого місця від Алашкерта. Чемпіонів Вірменії вистачило рівно на півгодини гідного протистояння. Суперники обмінялися голами, однак потім на полі була лише одна команда. Господарі отримали перевагу у два м'ячі ще до перерви, а в другій половині Хозез оформив розгром – 4:1.

Буде-Глімт – Зоря: визначились арбітри, які обслуговуватимуть історичний поєдинок луганців у Лізі конференцій

Маккабі Хайфа зіткнувся зі значно серйознішим опонентом і був змушений героїчно відбиватися від атак Фейєнорда. Ізраїльтяни так і не завдали жодного удару в площину воріт, але виконали важливіше завдання – не пропустили. Підопічні Арне Слота змушені вдовольнитися одним очком після далекого виїзду.

Нагадаємо, Зоря розпочне свій шлях у четвер, 16 вересня. Суперником єдиного представника України в Лізі конференцій стане норвезький Буде-Глімт.

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