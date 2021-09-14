Союз європейських футбольних асоціацій призначив арбітрів на перші матчі групового раунду третього за силою євротурніру.

Головним арбітром поєдинку між Буде-Глімт і Зорею буде нідерландець Денніс Хіглер, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Чарльз Схаап і Маріо Дікс. Роль четвертого рефері буде виконувати Сандер ван дер Ейк. До слова, VAR на матчі не працюватиме.

Нагадаємо, Зоря вперше стартує у новому єврокубку вже у найближчий четвер, 16 вересня. Виїзний поєдинок з норвежцями розпочнеться о 22:00.

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