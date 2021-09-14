Лига конференций, 1 тур

Маккаби Т-А – Алашкерт – 4:1

Голы: Перица, 13, Кониховски, 32, Битон, 45+3, Хозез, 72 – Эмбало, 17

Маккаби Хайфа – Фейеноорд – 0:0

Маккаби из Тель-Авива не оставил мокрого места от Алашкерта. Чемпионов Армении хватило ровно на полчаса достойного противостояния. Соперники обменялись голами, однако затем на поле была только одна команда. Хозяева получили преимущество в два мяча еще до перерыва, а во второй половине Хозез оформил разгром – 4:1.

Будё-Глимт – Заря: определились арбитры, которые будут обслуживать исторический поединок луганчан в Лиге конференций

Маккаби Хайфа столкнулся с гораздо более серьезным оппонентом и был вынужден героически отбиваться от атак Фейеноорда. Израильтяне так и не нанесли ни одного удара в створ ворот, но выполнили более важную задачу – не пропустили. Подопечные Арне Слота вынуждены довольствоваться одним очком после дальнего выезда.

Напомним, Заря начнет свой путь в четверг, 16 сентября. Соперником единственного представителя Украины в Лиге конференций станет норвежский Будё-Глимт.

Золоті "нульові": Шева на піку, жахливий дроворуб у Реалі, Зідан вирішує епохальні матчі і ще 25 фото "старої школи"