Відбулися перші матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, в яких знайшлось місце сенсаційним результатам.

Брюгге досить несподівано обіграв на виїзді Осасуну. Допомога Романа Яремчука не знадобилася – українець провів увесь матч в запасі.

Аналогічна доля спіткала Ігоря Харатіна. Наш хавбек з лави спостерігав за нічийною перестрілкою Легії та Мітьюлланда.

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Бельгійські клуби видали ударний день. Темп Брюгге підтримали Гент і Генк, здолавши кіпріотів і турків відповідно.

Лілль дотиснув у рідних стінах Рієку, а білоруський БАТЕ зазнав нищівної поразки від скромних косоварів.

Ліга конференцій, плей-офф кваліфікації, перші матчі

Мітьюлланд – Легія – 3:3

Голи: Жунінью, 16, Франкуліно, 34, 71 – Гуал, 26, Сліш, 64, Крамер, 86

Гент – АПОЕЛ – 2:0

Голи: Фофана, 77, Хонг, 90+2

Генк – Адана Демірспор – 2:1

Голи: Арокодаре, 77, Муньос, 90+3 – Акбаба, 47

Лілль – Рієка – 2:1

Голи: Жегрова, 43, Йоро, 89 – Пашаліч, 24

Осасуна – Брюгге – 1:2

Голи: Авіла, 78 – Сков Ольсен, 50, Де Кюйпер, 80

АЗ – Бранн – 1:1

Голи: Хатцідіакос, 71 – Кастро, 59

Балкані – БАТЕ – 4:1

Голи: Яшаніца, 31, Толай, 58, 67, Такі, 89 – Лаптєв, 10

Хартс – ПАОК – 1:2

Голи: Шанкланд, 9 (пен) – Шваб, 12 (пен), Жівковіч, 75