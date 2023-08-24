Ліга конференцій: Брюгге без Яремчука розібрався з Осасуною, перемога Лілля, тотальне побиття білорусів
Відбулися перші матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, в яких знайшлось місце сенсаційним результатам.
Брюгге досить несподівано обіграв на виїзді Осасуну. Допомога Романа Яремчука не знадобилася – українець провів увесь матч в запасі.
Аналогічна доля спіткала Ігоря Харатіна. Наш хавбек з лави спостерігав за нічийною перестрілкою Легії та Мітьюлланда.
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Бельгійські клуби видали ударний день. Темп Брюгге підтримали Гент і Генк, здолавши кіпріотів і турків відповідно.
Лілль дотиснув у рідних стінах Рієку, а білоруський БАТЕ зазнав нищівної поразки від скромних косоварів.
Ліга конференцій, плей-офф кваліфікації, перші матчі
Мітьюлланд – Легія – 3:3
Голи: Жунінью, 16, Франкуліно, 34, 71 – Гуал, 26, Сліш, 64, Крамер, 86
Гент – АПОЕЛ – 2:0
Голи: Фофана, 77, Хонг, 90+2
Генк – Адана Демірспор – 2:1
Голи: Арокодаре, 77, Муньос, 90+3 – Акбаба, 47
Лілль – Рієка – 2:1
Голи: Жегрова, 43, Йоро, 89 – Пашаліч, 24
Осасуна – Брюгге – 1:2
Голи: Авіла, 78 – Сков Ольсен, 50, Де Кюйпер, 80
АЗ – Бранн – 1:1
Голи: Хатцідіакос, 71 – Кастро, 59
Балкані – БАТЕ – 4:1
Голи: Яшаніца, 31, Толай, 58, 67, Такі, 89 – Лаптєв, 10
Хартс – ПАОК – 1:2
Голи: Шанкланд, 9 (пен) – Шваб, 12 (пен), Жівковіч, 75