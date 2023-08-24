Состоялись первые матчи плей-офф квалификации Лиги конференций, в которых нашлось место сенсационным результатам.

Брюгге довольно неожиданно обыграл на выезде Осасуну. Помощь Романа Яремчука не понадобилась – украинец провел весь матч в запасе.

Аналогичная участь постигла Игоря Харатина. Наш хавбек со скамейки наблюдал за ничейной перестрелкой Легии и Митьюлланда.

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Бельгийские клубы выдали ударный день. Темп Брюгге поддержали Гент и Генк, одолев киприотов и турок соответственно.

Лилль дожал в родных стенах Риеку, а белорусский БАТЭ потерпел сокрушительное поражение от скромных косоваров.

Лига конференций, плей-офф квалификации, первые матчи

Митьюлланд – Легия – 3:3

Голы: Жуниньло, 16, Франкулино, 34, 71 – Гуал, 26, Слиш, 64, Крамер, 86

Гент – АПОЭЛ – 2:0

Голы: Фофана, 77, Хонг, 90+2

Генк – Адана Демирспор – 2:1

Голы: Арокодаре, 77, Муньос, 90+3 – Акбаба, 47

Лилль – Риека – 2:1

Голы: Жегрова, 43, Йоро, 89 – Пашалич, 24

Осасуна – Брюгге – 1:2

Голы: Авила, 78 – Сков Ольсен, 50, Де Кюйпер, 80

АЗ – Бранн – 1:1

Голы: Хатцидиакос, 71 – Кастро, 59

Балкани – БАТЭ – 4:1

Голы: Яшаница, 31, Толай, 58, 67, Таки, 89 – Лаптев, 10

Хартс – ПАОК – 1:2

Голы: Шанкланд, 9 (пен) – Шваб, 12 (пен), Живкович, 75