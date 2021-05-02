Ліга 1: Сент-Етьєн мінімально обіграв Монпельє, Нант та Метц здобули синхронні розгромні перемоги
Відбулись недільні поєдинки 35-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції 2020/21, 35-й тур
Бордо – Ренн – 1:0
Гол: Мара, 11
Вилучення: Н'Зонзі, 8 (Ренн)
Брест – Нант – 1:4
Голи: Февр, 83 – Сімон, 15, Бла, 27, Луза, 56, Кулібалі, 62, (пен.)
Діжон – Метц – 1:5
Голи: Бальде, 48 – Гуйє, 37, Сарр, 42, Шафік, 71, (аг.), Вагнер, 82, Бронн, 85
Вилучення: Селіна, 43 (Діжон)
Лор'ян – Анже – 2:0
Голи: Вісса, 44, (пен.), Лемуан, 48
Вилучення: Ляпорт, 50 – Кулібалі, 15
Нім – Реймс – 2:2
Голи: Ріпар, 47, Коне, 71 – Мбуку, 30, Фліпс, 80
Монпельє – Сент-Етьєн – 1:2
Голи: Делор, 6 – Амума, 16, Дебюші, 50
Ренн вже на 8 хвилині поєдинку з Бордо залишився у меншості через вилучення Н'Зонзі. Вже через 3 хвилини жирондинці вийшли вперед завдяки голу Мари, який виявився переможним у зустрічі. Нант на виїзді розбив Брест. Сімон та Бла ще до перерви оформили комфортну перевагу, а Луза та Кулібалі зробили рахунок розгромним. Февр один м'яч відіграв, але це не завадило Нанту втримати перемогу.
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Метц знищив невтомивований Діжон. Гуйє та Сарр до перерви відзначились голами, а Селіна залишив Діжон у меншості. Бальде одразу по перерві один м'яч відіграв, але автогол Шафіка та голи Вагнера та Бронна добили суперника. Лор'ян обіграв Анже та відірвався від зони вильоту – Вісса та Лемуан принесли переконливу перемогу.
Нім розписав бойову нічию з Реймсом та не зміг піднятись із зони вильоту. Мбуку вивів Реймс вперед, а Ріпар та Коне не тільки відігрались, а й перевернули гру. Але Фліпс наприкінці зустрічі зрівняв рахунок та завадив Німу наблизитись до порятунку. А Монпельє поступився Сент-Етьєну. Делор вже на 6 хвилині вивів перших вперед, але Амума та Дебюші вирвали перемогу.
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