Чемпіонат Франції 2020/21, 35-й тур

Бордо – Ренн – 1:0

Гол: Мара, 11

Вилучення: Н'Зонзі, 8 (Ренн)

Брест – Нант – 1:4

Голи: Февр, 83 – Сімон, 15, Бла, 27, Луза, 56, Кулібалі, 62, (пен.)

Діжон – Метц – 1:5

Голи: Бальде, 48 – Гуйє, 37, Сарр, 42, Шафік, 71, (аг.), Вагнер, 82, Бронн, 85

Вилучення: Селіна, 43 (Діжон)

Лор'ян – Анже – 2:0

Голи: Вісса, 44, (пен.), Лемуан, 48

Вилучення: Ляпорт, 50 – Кулібалі, 15

Нім – Реймс – 2:2

Голи: Ріпар, 47, Коне, 71 – Мбуку, 30, Фліпс, 80

Монпельє – Сент-Етьєн – 1:2

Голи: Делор, 6 – Амума, 16, Дебюші, 50

Ренн вже на 8 хвилині поєдинку з Бордо залишився у меншості через вилучення Н'Зонзі. Вже через 3 хвилини жирондинці вийшли вперед завдяки голу Мари, який виявився переможним у зустрічі. Нант на виїзді розбив Брест. Сімон та Бла ще до перерви оформили комфортну перевагу, а Луза та Кулібалі зробили рахунок розгромним. Февр один м'яч відіграв, але це не завадило Нанту втримати перемогу.

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Метц знищив невтомивований Діжон. Гуйє та Сарр до перерви відзначились голами, а Селіна залишив Діжон у меншості. Бальде одразу по перерві один м'яч відіграв, але автогол Шафіка та голи Вагнера та Бронна добили суперника. Лор'ян обіграв Анже та відірвався від зони вильоту – Вісса та Лемуан принесли переконливу перемогу.

Нім розписав бойову нічию з Реймсом та не зміг піднятись із зони вильоту. Мбуку вивів Реймс вперед, а Ріпар та Коне не тільки відігрались, а й перевернули гру. Але Фліпс наприкінці зустрічі зрівняв рахунок та завадив Німу наблизитись до порятунку. А Монпельє поступився Сент-Етьєну. Делор вже на 6 хвилині вивів перших вперед, але Амума та Дебюші вирвали перемогу.

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