Чемпионат Франции 2020/21, 35-й тур

Бордо – Ренн – 1:0

Гол: Мара, 11

Удаление: Н'Зонзи, 8 (Ренн)

Брест – Нант – 1:4

Голы: Февр, 83 – Симон, 15, Бла, 27, Луза, 56, Кулибали, 62, (пен.)

Дижон – Метц – 1:5

Голы: Бальде, 48 – Гуйе, 37, Сарр, 42, Шафик, 71, (аг.), Вагнер, 82, Бронн, 85

Удаление: Селина, 43 (Дижон)

Лорьян – Анже – 2:0

Голы: Висса, 44, (пен.), Лемуан, 48

Удаления: Ляпорт, 50 – Кулибали, 15

Ним – Реймс – 2:2

Голы: Рипар, 47, Коне, 71 – Мбуку, 30, Флипс, 80

Монпелье – Сент-Этьен – 1:2

Голы: Делор, 6 – Амума, 16, Дебюши, 50

Ренн уже на 8 минуте поединка с Бордо остался в меньшинстве из-за удаления Н'Зонзи. Уже через 3 минуты жирондинцы вышли вперед благодаря голу Мари, который оказался победным во встрече. Нант на выезде разбил Брест. Симон и Бла еще до перерыва оформили комфортное преимущество, а Луза и Кулибали сделали счет разгромным. Февр один мяч отыграл, но это не помешало Нанта удержать победу.

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Метц уничтожил немотивированный Дижон. Гуйе и Сарр до перерыва отличились голами, а Селина оставил Дижон в меньшинстве. Бальде сразу после перерыва один мяч отыграл, но автогол Шафика и голов Вагнера и Бронная добили соперника. Лорьян обыграл Анже и оторвался от зоны вылета – Висса и Лемуан принесли убедительную победу.

Ним расписал боевую ничью с Реймсом и не смог подняться из зоны вылета. Мбуку вывел Реймс вперед, а Рипар и Коне не только отыгрались, но и перевернули игру. Но Флипс конце встречи сравнял счет и помешал немую приблизиться к спасению. А Монпелье уступил Сент-Этьену. Делор уже на 6 минуте вывел первых вперед, но Амума и Дебюши вырвали победу.

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