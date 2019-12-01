Ліга 1: Ренн вирвав перемогу над Сент-Етьєном, Нант продовжив жахливу серію Тулузи

Недільна програма 15 туру чемпіонату Франції складалася з матчів Нант – Тулуза і Ренн – Сент-Етьєн.

Чемпіонат Франції, 15 тур

Нант – Тулуза – 2:1

Голи: Туре, 43, Бла, 53 (пен.) – Лея, 90+6 (пен.)

Вилучення: Коне, 23 (Тулуза)

Ренн – Сент-Етьєн – 2:1

Голи: Рафінья, 25, Да Сільва, 90+6 – Діоні, 19

Монако – ПСЖ – перенесений

Тулуза продовжила свою серію з поразок до п'яти матчів і опустилася на останню сходинку таблиці. Гості самі створили собі проблеми на 23-ій хвилині матчу проти Нанта. Коне отримав другу жовту картку і пішов відпочивати раніше за інших. "Канарки" встигли скористатися чисельною перевагою до перерви, а у другій половині Бла з пенальті практично гарантував їм перемогу. Все, на що спромоглася Тулуза – гол престижу від Лея на останніх секундах.

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Протистояння Ренна і Сент-Етьєна завершувало ігровий день, оскільки матч Монако – ПСЖ був перенесений. Команди обмінялися голами вже до 25-ї хвилини, а потім все заспокоїлось. Здавалося, що суперники поділять очки, однак у Да Сільви була своя думка – захисник "червоно-чорних" вже у додатковий час ефектно замкнув подачу з кутового і вирвав перемогу.

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