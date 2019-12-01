Матч Монако – ПСЖ перенесений через жахливу погоду

Матч 15 туру чемпіонату Франції між Монако і ПСЖ довелося перенести через несприятливий прогноз погоди.

Поєдинок було заплановано на вечір неділі, однак він відбудеться в інший день, інформує сайт Ліги 1.

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Синоптики очікують сильний шторм зі зливами у Монако, тому господарі заздалегідь попросили перенести гру. Керівництво ліги задовольнило це прохання, щоправда, нова дата матчу наразі невідома.

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До слова, саме матч Монако – ПСЖ можна вважати центральним у 15 турі Ліги 1, попри те, що князівський клуб переживає не найкращий період (всього 14 позиція), а парижани впевнено очолюють чемпіонат. Втім, саме монегаски – єдина команда, окрім ПСЖ, яка за останні сім років змогла здобути чемпіонський титул у Франції (сезон 2016/17).