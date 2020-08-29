Ліга 1, другий тур

Ренн – Монпельє – 2:1

Голи: Ле Таллек, 22 (аг.), Камавінга, 77 – Лаборд, 90+1

Вилучення: Тер'єр, 73 – Молле, 43

Страсбур – Ніцца – 0:2

Голи: Дольберг, 37 (пен.), 59

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Ренн на правах господаря захопив ініціативу і вже до перерви зумів відкрити рахунок. У другому таймі 17-річний Едуардо Камавінга красивим голом подвоїв перевагу господарів. Варто відзначити, що за два перших тури вундеркінд вже встиг відзначитись голом та асистом. Перед фінальним свистком гравці Монпельє відквитали один м'яч, але навіть для нічиєї цього виявилось недостатньо.

Ніцца була активнішою у першій половині гри проти Страсбура, за що була винагороджена голом. Після перерви господарі прокинулись і перехопили ініціативу, але хаос між захисниками Страсбура призвів до другого пропущеного гола.

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Гол Камавінги: