toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - МІЛАН ШАЛЬКЕ - ФРАЙБУРГ НЬЮПОРТ КАУНТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Монако покинув зону вильоту, Балотеллі знову приніс перемогу Марселю: 25-1 тур Ліги 1, матчі суботи

16 лютого 22:55 186 Читать на русском
Монако покинув зону вильоту, Балотеллі знову приніс перемогу Марселю: 25-1 тур Ліги 1, матчі суботи
ФК Марсель

Відбулися чергові матчі 25-го туру чемпіонату Франції. В усіх матчах суботи перемоги здобули господарі.

Франція, 25 тур

Марсель – Ам'єн – 2:0

Голи: Товен, 19, Балотеллі, 25

Анже – Ніцца – 2:0

Голи: Бахокен, 44(п), Фулгіні, 47, Лопес, 90+2

Монако – Нант – 1:0

Гол: Мартінш, 13

Маріо Балотеллі продовжує засмучувати суперників Марселя. Італієць в чотирьох матчах за свій новий клуб забив 3 голи. Сьогодні він разом із Флоріаном Товеном забезпечили Марселю перемогу над Ам'єном.

Верратті курить, п'є та розважається, але в той же час грає неймовірно, – журналіст

Ніцца, яка в минулому турі обіграла Ліон, доволі несподівано на виїзді програла Анже. Господарі влаштували справжній розгром, забивши у ворота суперника три "сухих" м'ячі.

Дебютний гол орендованого в Атлетіко Желсона Мартінша приніс Монако перемогу над Нантом. Монегаски набрали 22 очки та нарешті покинули зону вильоту.

Марсель має 40 залікових пунктів та наразі очолює боротьбу за путівку до Ліги Європи, але у Сент-Етьєна ще є матч в запасі.

Франція25 турСтад Раймонд Копа (Анже)

Анже - Ніцца: Субота 16 лютого 2019

Анже
Матч завершено
3 : 0
Ніцца
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Анже Анже Ам'єн Ам'єн Анже - Ніцца Марсель - Ам'єн Монако - Нант Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Марсель Марсель Ніцца Ніцца Монако Монако Нант Нант Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
47
хв
Реал Мадрид
13:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук