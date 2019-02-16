Монако покинув зону вильоту, Балотеллі знову приніс перемогу Марселю: 25-1 тур Ліги 1, матчі суботи

Відбулися чергові матчі 25-го туру чемпіонату Франції. В усіх матчах суботи перемоги здобули господарі.

Франція, 25 тур

Марсель – Ам'єн – 2:0

Голи: Товен, 19, Балотеллі, 25

Анже – Ніцца – 2:0

Голи: Бахокен, 44(п), Фулгіні, 47, Лопес, 90+2

Монако – Нант – 1:0

Гол: Мартінш, 13

Маріо Балотеллі продовжує засмучувати суперників Марселя. Італієць в чотирьох матчах за свій новий клуб забив 3 голи. Сьогодні він разом із Флоріаном Товеном забезпечили Марселю перемогу над Ам'єном.

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Ніцца, яка в минулому турі обіграла Ліон, доволі несподівано на виїзді програла Анже. Господарі влаштували справжній розгром, забивши у ворота суперника три "сухих" м'ячі.

Дебютний гол орендованого в Атлетіко Желсона Мартінша приніс Монако перемогу над Нантом. Монегаски набрали 22 очки та нарешті покинули зону вильоту.

Марсель має 40 залікових пунктів та наразі очолює боротьбу за путівку до Ліги Європи, але у Сент-Етьєна ще є матч в запасі.