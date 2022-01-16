Чемпіонат Франції, 21 тур

ПСЖ – Брест – 2:0

Голи: Мбаппе, 32, Керер, 53

Сент-Етьєн – Ланс – 1:2

Голи: Будебуз, 38 – Сотока, 77, Фофана, 90+5

ПСЖ перервав серію з двох нічиїх, обігравши Брест. Кіліан Мбаппе відкрив рахунок більярдним ударом від стійки у ближній кут. По перерві відзначився і Керер, який забив у другому поєдинку поспіль. Захисник заверив позиційну атаку парижан після прострілу Нуну Мендеша.

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На 72-й хвилині на поле вийшов Серхіо Рамос, для якого це був дебютний матч на Парк де Пренс у футболці парижан. Ліонель Мессі спостерігав за першими хвилинами партнера з трибуни – аргентинець ще не готовий грати після коронавірусу. 2:0 – ПСЖ набрав 50 очок і продовжує впевнено лідирувати. Брест на 13-й сходинці.

В іншому матчі аутсайдер Сент-Етьєн першим забив у ворота Ланса, але не втримав навіть нічию, пропустивши за лічені миттєвості до фінального свистка. Ланс піднявся на 4 місце, Сент-Етьєн залишився останнім.

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