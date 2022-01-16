Чемпионат Франции, 21 тур

ПСЖ – Брест – 2:0

Голы: Мбаппе, 32, Керер, 53

Сент-Этьен – Ланс – 1:2

Голы: Будебуз, 38 – Сотока, 77, Фофана, 90+5

ПСЖ прервал серию из двух ничьих, обыграв Брест. Килиан Мбаппе открыл счет бильярдным ударом от стойки в ближний угол. После перерыва отличился и Керер, забивший во втором поединке подряд. Защитник заверил позиционную атаку парижан после прострела Нуну Мендеша.

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На 72-й минуте на поле вышел Серхио Рамос, для которого это был дебютный матч на Парк де Пренс в футболке парижан. Лионель Месси наблюдал за первыми минутами партнера с трибуны – аргентинец еще не готов играть после коронавируса. 2:0 – ПСЖ набрал 50 очков и продолжает уверенно лидировать. Брест на 13-й строчке.

В другом матче аутсайдер Сент-Этьен первым забил в ворота Ланса, но не удержал даже ничью, пропустив за считанные мгновения до финального свистка. Ланс поднялся на 4-е место, Сент-Этьен остался последним.

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