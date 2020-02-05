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Ліга 1: ПСЖ на класі здолав Нант, Ренн поступився Ліллю, Монако обіграв Анже

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Ліга 1: ПСЖ на класі здолав Нант, Ренн поступився Ліллю, Монако обіграв Анже
Нант – ПСЖ / Фото ФК ПСЖ

Відбулись перші зустрічі 23-го туру чемпіонату Франції.

Ліга 1, 23-й тур

Лілль – Ренн – 1:0

Гол: Ремі, 4

Монако – Анже – 1:0

Гол: Йоветіч, 18

Нант – ПСЖ – 1:2

Голи: Сімон, 68 – Ікарді, 29, Керер, 57

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Лілль на правах господаря швидко відкрив рахунок у зустрічі з Ренном та до фінального свистка зумів втримати перевагу. Схожа ситуація відбулась у протистоянні Монако та Анже, де монегаски завдяки голу Йоветіча забрали три очки.

Найцікавішим матчем для глядачів став двобій між Нантом та ПСЖ. В першому таймі Ді Марія вивів гостей вперед, але через мінімальний рикошет м'яч переписали на Ікарді. Після перерви парижани подвоїли перевагу, а господарі навіть зуміли відквитати один гол. ПСЖ здобув чергову перемогу.

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Теги
Лілль Лілль ПСЖ ПСЖ Ренн Ренн Монако Монако Нант Нант Франція Анже Анже
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