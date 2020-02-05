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Лига 1: ПСЖ на классе одолел Нант, Ренн уступил Лилию, Монако обыграл Анже

00:30 11 Читати українською
Лига 1: ПСЖ на классе одолел Нант, Ренн уступил Лилию, Монако обыграл Анже
Нант – ПСЖ / Фото ФК ПСЖ

Состоялись первые встречи 23-го тура чемпионата Франции.

Лига 1, 23-й тур

Лилль – Ренн – 1:0

Гол: Реми, 4

Монако – Анже – 1:0

Гол: Йоветич, 18

Нант – ПСЖ – 1:2

Голы: Симон, 68 – Икарди, 29 Керер, 57

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Лилль на правах хозяина быстро открыл счет во встрече с Ренном и до финального свистка сумел удержать преимущество. Похожая ситуация произошла в противостоянии Монако и Анже, где монегаски благодаря голу Йоветича забрали три очка.

Самым интересным матчем для зрителей стал поединок между Нантом и ПСЖ. В первом тайме Ди Мария вывел гостей вперед, но из-за минимального рикошета мяч переписали на Икарди. После перерыва парижане удвоили преимущество, а хозяева даже сумели отквитать один гол. ПСЖ завоевал очередную победу.

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Теги
Лилль Лилль ПСЖ ПСЖ Ренн Ренн Монако Монако Нант Нант Франция Анже Анже
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