Матч Марсель – Ланс перенесений через спалах COVID-19 у гостьовій команді, повідомляє Get French Football News.

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Для "криваво-золотих" це вже друге поспіль перенесення. Минулих вихідних Ланс не зміг зіграти проти Нанта. Тоді в колективі Франка Хайза виявили 11 хворих на коронавірус. Нова дата поєдинку 9-го туру наразі невідома.

До слова, матч на Велодромі мав статус одного з центральних у турі. Зараз Марсель іде 4-м у турнірній таблиці, а Ланс посідає 7-ме місце.