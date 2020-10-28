Колишній оборонець і головний тренер марсельського Олімпіка Жозе Аніго звинувачений у вимаганні та ризикує отримати реальний тюремний термін за кримінальну діяльність.

59-річний фахівець отримав від правоохоронців звинувачення в участі в організованій злочинній групі, повідомляє L'Equipe.

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Прокурори наполягали на арешті Аніго, проте суд вирішив, що на нього можуть тиснути в ізоляторі. Як наслідок, легендарний оборонець вийшов під заставу в розмірі 100 тисяч євро. Роль екс-футболіста в банді здирників і розмір тюремного терміну наразі залишаються невідомими.

Жозе Аніго захищав кольори Марселя у 1979-1987 рр., а потім двічі працював із провансальцями в статусі головного тренера. До червня 2020-го він займав посаду глави міжнародного відділу скаутської служби Ноттінгем Форест.

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