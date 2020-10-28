Матч Марсель – Ланс перенесен из-за вспышки COVID-19 в гостевой команде, сообщает Get French Football News.

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Для "кроваво-золотых" это уже второй подряд перенос. В минувшие выходные Ланс не смог сыграть против Нанта. Тогда в коллективе Франка Хайза обнаружили 11 больных коронавирусом. Новая дата поединка 9-го тура пока неизвестна.

К слову, матч на Велодроме имел статус одного из центральных в туре. В данный момент Марсель идет 4-м в турнирной таблице, а Ланс занимает 7-е место.