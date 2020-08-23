Ліга 1: Монако розписав результативну нічию з Реймсом в дебюті Ковача, Нім знищив Брест, Ніцца вирвала перемогу в Ланса

Чемпіонат Франції 2020/21, 1-й тур

Монако – Реймс – 2:2

Голи: Дісасі, 45+2, Бадіашиле, 55 – Дья, 5, Е. Туре, 21

Лор'ян – Страсбур – 3:1

Голи: Вісса, 51, Грбіч, 60, (пен.), Хамель, 87 – Чахірі, 30

Нім – Брест – 4:0

Голи: Денкі, 8, Мелінг, 31, Філіппото, 69, Коне, 84

Ніцца – Ланс – 2:1

Голи: Гуірі, 23, 75 – Какута, 11 (пен.)

Монако дуже швидко пропустив два голи, спочатку загубивши Дья, а потім захисники не зуміли втримати Туре. Однак перед самою перервою монегаски скоротили відставання: після подачі кутового у виконанні Головіна та скидки Чуамені відзначився Дісасі. А в другій половині Бадіашиле зрівняв рахунок (відзначимо результативну передачу Головіна).

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Лор'ян переграв Страсбур, поступаючись впродовж зустрічі. На гол Чахірі на 30 хвилині господарі відповіли результативними пострілами Вісси, Грбіча та Хамеля у другому таймі.

Нім знищив Брест. В першій половині гри Денкі та Мелінг встановили комфортну перевагу, а по перерві Філіппото та Коне остаточно добили суперників.

Ніцца здійснила камбек у матчі з Лансом. Вже на 11 хвилині Какута реалізував пенальті, однак Гуірі через 12 хвилин вирівняв становище. Підопічні Патріка Вієйри атакували менше, проте були більш вбивчими у реалізації. Той такий Гуірі наприкінці другого тайму приніс перемогу Ніцці, класно пробивши у дальній кут з меж карного майданчика.

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