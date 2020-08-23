Ліга 1: Лілль та Ренн розписали нічию в матчі з двома вилученнями, Анже мінімально обіграв Діжон

Чемпіонат Франції 2020/21, 1-й тур

Діжон – Анже – 0:1

Гол: І. Траоре, 22

Лілль – Ренн – 1:1

Голи: Бамба, 40 – Да Сільва, 74

Вилучення: Мандава, 43 – Боей, 35

Анже здобув мінімальну перемогу над Діжоном. Єдиний гол в матчі виявився досить курйозним: після удару Тіуба м'яч влучив у стійку та відлетів до Траоре, який зумів пробити повз голкіпера та захисника.

Бордо не зумів переграти Нант у першому матчі Ліги 1 сезону 2020/21

А от Лілль та Ренн влаштували справжню бійку між собою.Причому, це не тільки про обмін голами: на 35 хвилині Боей у стрибку ледь не зніс голову супернику. Лілль майже одразу скористався чисельною перевагою: Бамба впевнено реалізував вихід віч-на-віч. Вже за 3 хвилини Мандава грубо зрізав Рафінью та вирівняв склади. А у другому таймі Да Сільва зрівняв рахунок, замкнувши скидку Камавінги.

Зазначимо, що на завтра заплановані одразу чотири поєдинки чемпіонату Франції. Серед них вирізняються матчі Монако та Ніцци – проти Реймса та Ланса відповідно.

"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?