Лига 1: Монако расписал результативную ничью с Реймсом в дебюте Ковача, Ним разбил Брест, Ницца вырвала победу у Ланса

Чемпионат Франции 2020/21, 1-й тур

Монако – Реймс – 2:2

Голы: Дисаси, 45+2, Бадиашиле, 55 – Дья, 5, Э. Туре, 21

Лорьян – Страсбур – 3:1

Голы: Висса, 51, Грбич, 60, (пен.), Хамель, 87 – Чахири, 30

Ним – Брест – 4:0

Голы: Денки, 8, Мелинг, 31, Филиппото, 69, Коне, 84

Ницца – Ланс – 2:1

Голы: Гуири, 23, 75 – Какута, 11 (пен.)

Монако очень быстро пропустил два гола, сначала упустив Дья, а затем защитники не сумели удержать Туре. Однако перед самым перерывом монегаск сократили отставание: после подачи углового в исполнении Головина и скидки Чуамены отличился Дисаси. А во второй половине Бадиашиле сравнял счет (отметим результативную передачу Головина).

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Лорьян переиграл Страсбур, уступая по ходу встречи. На гол Чахири на 30 минуте хозяева ответили результативными выстрелами Виссы, Грбича и Хамеля во втором тайме.

Ним уничтожил Брест. В первой половине игры Денки и Мелинг установили комфортное преимущество, а после перерыва Филиппото и Коне окончательно добили соперников.

Ницца осуществила камбэк в матче с Лансом. Уже на 11 минуте Какута реализовал пенальти, однако Гуиро через 12 минут выровнял положение. Подопечные Патрика Виейра атаковали меньше, но были более убийственными в реализации. Тот же Гуиро в конце второго тайма принес победу Ницце, классно пробив в дальний угол из пределов штрафной.

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