Ліга 1, матчі суботи: Ніцца завдяки дублю Дольберга вирвала перемогу в матчі з Монако, Тулуза знову програла

У чемпіонаті Франції відбулись суботні матчі 28 туру. Результати матчів дізнавайтесь на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 28 тур

Ніцца – Монако – 2:1

Голи: Дольберг, 59, 90+3 – Бен-Єддер, 32

Вилучення: Йоветіч (Монако)

Діжон – Тулуза – 2:1

Голи: Менділь, 40, Агер, 53 – Боісгар, 41

Анже – Нант – 2:0

Голи: Бобічон, 48, Томас, 53

Метц – Нім – 2:1

Голи: Нгует, 7, Бойє, 81 – До, 49.

Реймс – Брест – 1:0

Гол: Туре, 37.

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У центральному матчі ігрового дня Монако завітав в гості до команди Патріка Вієйра. Для обох команд цей матч був дуже важливим у боротьбі за місце в єврокубках, тому на перших хвилинах суперники діяли обережно. Розкрив гру гол гостей на 32 хвилині: Бакайоко чудовим розрізним пасом вивів Бен-Єддера сам на сам з голкіпером, і форвард збірної Франції забив свій 17 гол у поточному чемпіонаті.

Після перерви Ніцца почала діяти сміливіше і на 59 хвилині провела результативну атаку – після навісу Унаса з правого флангу Дольберг ефектно підправив м'яч повз голкіпера монегасків.

На останніх хвилинах Йоветіч ледь не зламав Лусамбу, за що отримав червону картку. Господарі великими силами пішли вперед і вирвали перемогу. Героєм Ніцци став Дольберг, який у компенсований час ефектно переправив м'яч у ближній кут воріт Монако після прострілу Ваге.

Завдяки цій перемозі Ніцца обійшла Монако у турнірній таблиці – команда Вієйра піднялася на 6 місце. До зони Ліги чемпіонів – 6 очок.

Переможний гол Дольберга:

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