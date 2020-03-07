Ліга 1, матчі суботи: Ніцца завдяки дублю Дольберга вирвала перемогу в матчі з Монако, Тулуза знову програла

У чемпіонаті Франції відбулись суботні матчі 28 туру. Результати матчів дізнавайтесь на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції, 28 тур
Ніцца – Монако – 2:1
Голи: Дольберг, 59, 90+3 – Бен-Єддер, 32
Вилучення: Йоветіч (Монако)
Діжон – Тулуза – 2:1
Голи: Менділь, 40, Агер, 53 – Боісгар, 41
Анже – Нант – 2:0
Голи: Бобічон, 48, Томас, 53
Метц – Нім – 2:1
Голи: Нгует, 7, Бойє, 81 – До, 49.
Реймс – Брест – 1:0
Гол: Туре, 37.
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У центральному матчі ігрового дня Монако завітав в гості до команди Патріка Вієйра. Для обох команд цей матч був дуже важливим у боротьбі за місце в єврокубках, тому на перших хвилинах суперники діяли обережно. Розкрив гру гол гостей на 32 хвилині: Бакайоко чудовим розрізним пасом вивів Бен-Єддера сам на сам з голкіпером, і форвард збірної Франції забив свій 17 гол у поточному чемпіонаті.
Після перерви Ніцца почала діяти сміливіше і на 59 хвилині провела результативну атаку – після навісу Унаса з правого флангу Дольберг ефектно підправив м'яч повз голкіпера монегасків.
На останніх хвилинах Йоветіч ледь не зламав Лусамбу, за що отримав червону картку. Господарі великими силами пішли вперед і вирвали перемогу. Героєм Ніцци став Дольберг, який у компенсований час ефектно переправив м'яч у ближній кут воріт Монако після прострілу Ваге.
Завдяки цій перемозі Ніцца обійшла Монако у турнірній таблиці – команда Вієйра піднялася на 6 місце. До зони Ліги чемпіонів – 6 очок.
Переможний гол Дольберга:
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